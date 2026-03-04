Kreće suđenje Srđanu Mlađanu: Poticao kuma da ubija za njega?

Dok traju radovi na nadogradnji i energetskoj obnovi zgrade pravosudnih tijela u Ulici braće Radića u Varaždinu, suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu (45), poznatom i kao "sisački monstrum" započet će danas na drugoj, privremenoj adresi Županijskog suda u Međimurskoj ulici u Varaždinu. Nova optužnica Mlađana tereti za nekoliko vrlo teških kaznenih djela, među kojima su poticanje na otmicu i ubojstva ljudi s njegove "liste za odstrel". Osvetu je, prema Mlađanovu planu, trebao odraditi njegov vjenčani kum i prijatelj iz kaznionice.

Prema navodima varaždinskog tužiteljstva, Mlađan je od cimera, s kojim je od listopada do prosinca 2021. godine izdržavao kaznu u Kaznionici u Lepoglavi, tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude za koje je smatrao da su u prijašnjim postupcima svjedočili na njegovu štetu.

Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi Mlađan trebao na slobodu nakon 29 godina provedenih iza rešetaka. Nova optužnica protiv Srđana Mlađana podignuta je u ožujku prošle godine, a potvrđena početkom prosinca na varaždinskom sudu.

Kako smo doznali, Mlađan je na "meti" imao petero ljudi, od kojih su uglavnom svi "klijenti" policije i pravosuđa. Zanimljivo da je među njima bila i Srđanova supruga, Zagrepčanka Elija, koju je oženio u listopadu 2019. godine u Kaznionici u Lepoglavi.

- Moj klijent tvrdi da nije kriv. Sigurno mu nije drago da je optužnica potvrđena, ali nije to iznenađenje iako je optužnica vrlo neobična i vrlo rijetka - kazao nam je nakon potvrđivanja optužnice Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc.

Radovi na sudu

Još negdje prošlog ljeta, više sudova među kojima su Županijski sud, Općinski sud, Trgovački sud kao i Županijsko državno odvjetništvo izašli su iz zgrade izgrađene 1963. godine, koja je imala brojne probleme: od nedostatka adekvatnog radnog prostora, loše energetske učinkovitosti, zastarjele infrastrukture i nedovoljnog pristupa osobama smanjene pokretljivosti.

- Ova investicija, ukupne vrijednosti od 27 milijuna eura, financirana kroz Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje uz podršku Svjetske banke, ne predstavlja samo građevinski zahvat, već strateški korak prema unaprjeđenju kvalitete pravosudnih usluga i stvaranju poticajnijeg pravnog okruženja u Hrvatskoj - izjavio je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavljajući projekt.

U ponedjeljak 2. ožujka ministar Habijan sudjelovao je na svečanom otvaranju radova na rekonstrukciji, nadogradnji i energetskoj obnovi zgrade, zajedno s predsjednikom Županijskog suda u Varaždinu Zdravkom Pintarićem, zamjenicom župana Varaždinske županije, Silvijom Zagorec te direktorom Svjetske banke za Republiku Hrvatsku, Jehan Arulpragasam.

Po završetku projekta, u obnovljenoj i funkcionalno unaprijeđenoj zgradi djelovat će sve one pravosudne institucije koje su i ranije tamo imale svoje prostorije čime će se, smatraju u ministarstvu, osigurati kvalitetniji uvjeti rada za više od 300 zaposlenika te značajno unaprijediti dostupnost i učinkovitost pravosudnih usluga za građane.

Završetak radova planiran je do ljeta 2027. godine.