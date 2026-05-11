BUDUĆA ŠEFICA DIPLOMACIJE

Anita Orban: 'Prvi cilj mađarske diplomacije bit će obnavljanje povjerenja s NATO-om i EU-om'

Piše HINA,
Kandidatkinja za šeficu diplomacije najavila je vraćanje povjerenja Bruxellesa, deblokadu europskih sredstava i odmak od politike čestih veta. Poručila je da će Mađarska braniti svoje interese

Prva zadaća mađarske vanjske politike bit će obnoviti povjerenje i poštovanje za Mađarsku u Europskoj uniji i NATO-u, kazala je kandidatkinja za šeficu diplomacije Anita Orban parlamentarnom odboru za europska pitanja u ponedjeljak u Budimpešti. Orban je na svom saslušanju prije imenovanja kazala odboru da je najpreče pitanje vratiti pristup sredstvima EU-a "obnavljanjem izgubljenog povjerenja i ispunjavanjem obaveza radi otvaranja puta za novac na koji Mađari imaju pravo". Uvjeti EU-a su u skladu s onime za što su Mađari glasali na parlamentarnim izborima 12. travnja, uključujući neovisno pravosuđe, transparentnu javnu nabavu, okončanje "prikrivanja korupcije političkim vezama", transparentno korištenje europskih sredstava, rekla je Orban, dodajući da "javna sredstva ne bi trebala izgubiti svoju javnu narav".

Europska unija ne očekuje da Mađarska učiniti nešto što bi bilo štetno za Mađare, napusti svoje interese ili automatski pristaje na sve tijekom rasprava na europskoj razini.

"Tko god tvrdi da Mađarska mora učiniti nešto protiv nacije kako bi osigurala sredstva EU-a obmanjuje mađarski narod", poručila je.

"Stvarnost je takva da dovođenje tih sredstava iziskuje poštenu, transparentnu Mađarsku kojom upravlja vladavina prava".

Orban je naglasila ključnu ulogu parlamenta u tom procesu u narednim tjednima, ističući da pristup Europskoj uniji ovisi o zakonima, institucionalnim jamstvima i implementaciji koja se može provjeriti.

Vlada će stoga parlamentu predstaviti zakonodavni okvir koji služi trima svrhama: jačanju neovisnosti sudstva, uspostavljanju stvarnih antikorupcijskih mehanizama te transparentnog i provjerljivog korištenja javnih sredstava.

Mađarska je proteklih godina u procesu donošenja odluka na europskoj razini suviše često djelovala kao problem, a ne partner te je prečesto koristila pravo veta kao političku smicalicu, rekla je Orban.

Cijena toga nije bila samo diplomatska izolacija, već i gubitak utjecaja i povjerenja, dodala je.

"Mađarska neće biti slaba, tiha zemlja članica niti će podbaciti u obrani vlastitih interesa. No, Mađarska će ponovo biti predvidljiv i pouzdan partner, s kojim se može pregovarati i koji je spreman graditi saveze", istaknula je.

Mađarska će uložiti veto na odluke Unije samo kada su posrijedi stvarni mađarski interesi, najavila je.

Što se tiče rata u Ukrajini, Orban je rekla da je Mađarska na strani mira te da neće biti uvučena u sukob slanjem vojnika ili oružja.

"Postoje strogi uvjeti za približavanje Ukrajine Europi. Važno je da se poštuju prava mađarske zajednice u Zakarpatskoj oblasti, no zaštita njihovih prava ne smije biti politička farsa. Umjesto toga, ona mora biti rezultat ozbiljnih bilateralnih pregovora i konzistentnih europskih napora", objasnila je.

Kazala je da je mađarski narod dao jasan mandat za prekid korupcije, izolacije i "činjenice da se Mađarska bori protiv svog saveznika dok gubi utjecaj, novac i svoju budućnost".

Zadaća nadolazeće vlade jest pretočiti ovaj mandat u djelovanje, zakonodavni okvir i opipljive rezultate, rekla je.

Odgovarajući na pitanje parlamentarnog zastupnika, kazala je da se za kućanstva mora osigurati predvidljiva, priuštiva i stabilna energetska opskrba. Na pitanje o migracijama, kazala je da je u interesu Mađarske ojačati zaštitu granica. Na kraju saslušanja odbor je odobrio imenovanje Orban za ministricu vanjskih poslova sa šest glasova "za", i dva "suzdržana".

