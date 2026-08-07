104.560 branitelja dobit će dodatak za mirovinu koji će iznositi tri eura po mjesecu sudjelovanja na bojištu, dok će za neborbeni sektor dodatak biti 0.5 eura
ANKETA Braniteljima stiže dodatak od 3 eura po mjesecu na bojištu. Slažete li se s time?
Ministarstvo hrvatskih branitelja najavilo je izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, a kojima bi trebale rasti mirovine za oko 200.000 ljudi.
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Izmjene su predstavili potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić i ravnateljica Uprave za mirovinski sustav u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Melita Čičak. Ministar Tomo Medved istaknuo je kako je riječ o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je usvojeno 2002. i podsjetio kako je Vlada od 2016. ukinula čak dva umanjenja koja su ranije vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja. Objavio je također kako 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji prima mirovinu te da će one rasti i za borbeni i za neborbeni sektor.
- Mirovine će rasti za 201.304 ljudi, a to je više od 70 posto svih branitelja. Novi zakoni na snagu stupaju 1. siječnja, a za njihovu provedbu u državnom proračunu bit će osigurano dodatnih 88,5 milijuna eura na godišnjoj razini - naglasio je Medved.
Prijedlog izmjene predstavio je državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić:
- 104.560 branitelja dobit će dodatak za mirovinu koji će iznositi tri eura po mjesecu sudjelovanja na bojištu, dok će za neborbeni sektor dodatak biti 0,50 eura.
Slažete li se s dizanjem mirovina braniteljima?
- Ukidaju se umanjenja uvedena 2002. i koja su iznosila osam posto za mirovine do 3000 kuna, zatim 16 posto i 20 posto za mirovine iznad 5000 kuna. Ukidanjem smanjenja doći će do povećanja prosječne mirovine za 80 eura - rekao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
Ravnateljica Uprave za mirovinski sustav Melita Čičak rekla je da je srpnju bilo 33.827 korisnika mirovina za djelatne vojne osobe, policijske službenike i druge ovlaštene službene osobe. Prosječna mirovina iznosila je 1000,87 eura, a prosječni mirovinski staž 33 godine i šest mjeseci. Izmjena bi 2027. obuhvatila oko 34.000 korisnika, a mirovine bi u prosjeku porasle za 70 eura mjesečno
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