ANKETA Braniteljima stiže dodatak od 3 eura po mjesecu na bojištu. Slažete li se s time?

Ministarstvo hrvatskih branitelja najavilo je izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, a kojima bi trebale rasti mirovine za oko 200.000 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... VIDEO Predstavljen nacrt izmjena zakona o hrvatskim braniteljima i vojnim mirovinama | Video: 24sata/Lucija Očko/Pixsell

Izmjene su predstavili potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić i ravnateljica Uprave za mirovinski sustav u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Melita Čičak. Ministar Tomo Medved istaknuo je kako je riječ o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je usvojeno 2002. i podsjetio kako je Vlada od 2016. ukinula čak dva umanjenja koja su ranije vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja. Objavio je također kako 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji prima mirovinu te da će one rasti i za borbeni i za neborbeni sektor.

- Mirovine će rasti za 201.304 ljudi, a to je više od 70 posto svih branitelja. Novi zakoni na snagu stupaju 1. siječnja, a za njihovu provedbu u državnom proračunu bit će osigurano dodatnih 88,5 milijuna eura na godišnjoj razini - naglasio je Medved.

Prijedlog izmjene predstavio je državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić:

- 104.560 branitelja dobit će dodatak za mirovinu koji će iznositi tri eura po mjesecu sudjelovanja na bojištu, dok će za neborbeni sektor dodatak biti 0,50 eura.

- Ukidaju se umanjenja uvedena 2002. i koja su iznosila osam posto za mirovine do 3000 kuna, zatim 16 posto i 20 posto za mirovine iznad 5000 kuna. Ukidanjem smanjenja doći će do povećanja prosječne mirovine za 80 eura - rekao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

Ravnateljica Uprave za mirovinski sustav Melita Čičak rekla je da je srpnju bilo 33.827 korisnika mirovina za djelatne vojne osobe, policijske službenike i druge ovlaštene službene osobe. Prosječna mirovina iznosila je 1000,87 eura, a prosječni mirovinski staž 33 godine i šest mjeseci. Izmjena bi 2027. obuhvatila oko 34.000 korisnika, a mirovine bi u prosjeku porasle za 70 eura mjesečno