ANKETA Jeste li za zabranu pirotehnike? Čak 48 gradova na dočeku Nove bez vatrometa

Više od 30 gradova te veći broj općina diljem Hrvatske dosad je službeno najavio kako za doček Nove godine neće imati organizirani vatromet, a brojni su to odlučili zamijeniti raznim svjetlosnim atrakcijama kako bi na taj način zaštitili okoliš i životinje u novogodišnjoj noći.

Naravno, to ne znači da u novogodišnjoj noći neće biti gomile vatrometa privatnih građana, a zbog toga su se i Prijatelji životinja oglasili u srijedu te poslali apel građanima da pokažu suosjećanje za životinje, djecu, starije i ostale ljude te da ne koriste ni dozvoljenu pirotehniku jer je i takva pirotehnika opasna za ljude i smrtonosna za životinje.

Ujedno su zatražili zakonsku izmjenu kako bi se prodaja dozvoljene pirotehnike dopustila u razdoblju od 27. do 31. prosinca, a njezina uporaba samo u razdoblju od 31. prosinca do 1. siječnja odnosno u vrijeme dočeka Nove godine. Sada je to dozvoljeno i 27., 28., 29. i 30. prosinca kada se ništa ne slavi.

Popis gradova možete vidjeti OVDJE.