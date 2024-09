ANKETA Za koga biste glasali da su danas predsjednički izbori?

Krajem godine Hrvatice i Hrvati izaći će na predsjedničke izbore. Nakon parlamentarnih i izbora za EU parlament čekaju nas predsjednički izbori, očekuju se kako će se prvi krug održati u prosincu 2024. godine. Dođe li do 2. kruga, on je predviđen za siječanj 2025. godine.

Svoju kandidaturu zasad je istaknulo petero kandidata.

Zoran Milanović ima podršku SDP-a, Reformista i Stranke umirovljenika, dok će HDZ na izborima podržati nezavisnog Dragana Primorca. Kandidaturu je istaknula i nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, Ivana Kekin je kandidatkinja stranke Možemo, a predsjednica želi postati i savjetnica Milorada Dodika - Aurora Weiss.

Prvi se oglasio Zoran Milanović.

Milanović: Imam najviše znanja

- Ponovno se kandidiram za Predsjednika Republike Hrvatske. Imam najviše znanja i iskustva od svih mogućih kandidata, a iako to nije uvijek presudno, to su moji aduti s kojima krećem na put prema drugom mandatu. Očekujem podršku SDP-a, trebat će mi iz niza razloga, da me ne pokradu - poručio je prilikom objave kandidature još u lipnju Milanović.

U srpnju su izlazak na izbore najavili Selak Raspudić i Dragan Primorac

Selak Raspudić: Hrvatska treba razboritu predsjednicu

Zagreb: Marija Selak Raspudić, saborska zastupnica | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Hrvatska nije imala predsjednika s karakterom, nego često karakter s predsjednikom čije je trenutno raspoloženje upravljalo političkim životom Hrvatske. U kriznim vremenima Hrvatska na čelu države treba predsjednicu koja će prije svega biti razborita i odgovorna, koja neće kalkulirati i sjediti na dvije stolice, koja će se voditi interesom domovine, a ne stranačkom ili vlastitom dobrobiti, koja će krize rješavati, a ne ih svojim djelovanjem stvarati - poručila je tad Selak Raspudić.

Primorac: Učinit ću sve da građani imaju život ispunjen blagostanjem

Zagreb: Dolazak članova stranke na sjednicu Predsjedništva HDZ-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Politika mora biti rad za opće dobro, po pitanju standarda građana ću biti najglasniji. Učinit ću sve da građani Hrvatske imaju život ispunjen blagostanjem i smislom. Hrvatska mora postati država reda, pravde i prilika za sve. U svijetu globalizacije možemo opstati smo ako na zajedništvu u partnerstvu s drugima gradimo svoju budućnost. Istodobno mora biti duhovni i interkulturalno povezana s iseljenom Hrvatskom, a s posebnom pažnjom treba voditi računa o Hrvatima u BiH - kazao je Primorac u videu u kojem je objavio kandidaturu.

U rujnu su u utrku za Pantovčak ušle Kekin i Weiss.

Kekin: Progovorit ću o ustavnim vrijednostima socijalne države

Zagreb: Ivana Kekin objavila kanidaturu za predsjednicu RH | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- U Ustavu piše da je Hrvatska socijalna država jednakih građana i po mom mišljenju dosadašnji predsjednici nisu se dovoljno posvećivali toj temeljnoj vrijednosti. Bit ću predsjednica koja progovara o ustavnim vrijednostima socijalne države i općega dobra. Predsjednik je tu da postavi pitanje što je to socijalna država, kako ćemo postići jednakost naših građana, socijalnu, pravnu, ekonomsku jednakost, da se suprotstavi politikama koje te nejednakosti produbljuju, da se suprotstavi čerupanju zajedničkih resursa i zanemarivanju javnog i općeg interesa - poručila je Kekin.

Weiss: Hrvatska treba lidera hladne glave

Zagreb: Aurora Weiss objavila kandidaturu za predsjednicu RH | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Vraćam se kako bih Hrvatskoj vratila sve ono što je ona meni nekad dala. Imamo probleme s energentima, sigurnosne probleme. Sve se promijenilo nakon kovid-krize,a tu su problemi zbog novih ratova. Hrvatska treba lidera koji je spreman hladne glave razgovarati s liderima u susjedstvu i nosit se s globalnim problemima. Mi nemamo predsjednika nego opozicijskog premijera. To je nedopustivo. Ulogu predsjednika treba jačati pogotovo u vrijeme ovih globalnih izazova. Treba mu dati više ovlasti, a to uključuje Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo obrane i sigurnosno obavještajnu službu - kaže Weiss.