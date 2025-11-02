Ante, Ante i raspad sistema HDZ-a na Pagu: 'Ma, 50 eura mita je uvredljiv iznos tamo!'

Pedeset eura je bilo dovoljno da županijski HDZ raspusti cijeli paški ogranak. Naime, danima je kolala snimka zaslona u kojem Ante Fabijanić traži drugog Antu, ali Karavanića da mu da glas i pritom nudi novac. Cijela priča je završila u medijima, ogranak ja raspušten, a u cijelu se stvar uključila i policija s izvidima. Rezultat je da su stanovnici Paga od cijele situacije napravili vic.

- Ma to je luda kuća. To su vam dvije struje, koje se blago rečeno ne podnose. Ante Karavanić, naravno nije trebao izaći u medije nego cijelu stvar riješiti u četiri oka - kažu stanovnici otoka koje cijela priča zabavlja. Tvrde nam da je 50 eura na Pagu, otoku turizma i paškog sira i čipke, skoro pa uvredljiv iznos za nuditi mito. No, to ne misle glavešine HDZ-a u Zadru, pa su ogranak raspustili, no nemaju komentara za cijelu situaciju što im rade članovi.

- Uvijek je Pag bio otok čuda, to nas ne uznemirava, ali da su stigli do ove razine, e to je vijest - smiju se Pažani koji su već navikli na osebujne likove koji su prodefilirali lokalnom politikom. No, kad se uozbilje, obojicu Anti, i nuditelja mita i primatelja, smatraju izmanipuliranima.

- Sve je to maslo bivšeg čelnog čovjeka Ante Fabijanića - Njekulina koji se ne miri da je izgubio moć i da je Pag promijenio vlast, a da se njegovim mutnim poslovima sad bavi i sam Uskok - kažu nam.

- Nemam problem s time što se događa, to je druga stranka, jednostavno Pag sad vodim ja, a naše vodstvo i sjednice, funkcioniraju - kazao je Stipe Žunić, gradonačelnik Paga koji vodi Nezavisnu listu mladih.

No, dok grad funkcionira, to se ne može reći za HDZ koji svoje unutarstranačke razmirice rješavaju javno.

- Mi sve vidimo i sve znamo - kažu Pažani, koji se danima zabavljaju s porukama, i tvrde nam to nije sve. Naime, u gradu je često ime Ante, kao i prezimena Fabijanić i Karavanić, znalo se da mnogi žive na istim ili sličnim adresama, pa nas nasmijava do suza kako smo morali detektirati tko kome šalje poruke, nudi mito, te tko živi na kojoj adresi. I da, dva imenjaka i prezimenjaka žive na istoj adresi, ali na različitim katovima kuće i ne razgovaraju međusobno, ali su istoj stranci.

- Nama je sezona završila, turizam je gotov do proljeća, a sad se moramo baviti ovcama i janjcima, a ne uhođenjem, spletkarenjem, i blago rečeno glupostima - zaključuju građani kojima je dosta političara koji godinama pune medije samo lošim pričama, a njihov trud kao poreznika, tvrde nam obezvređuju.