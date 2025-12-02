Sabor o antifašističkim marševima: 'Zaspali u 2025. godini, a probudili se u '41'

Zastupnik Ivica Baksa (NPS) poručio je kako Hrvatskoj ne trebaju podjele i da su one odavno trebale biti iza nas. „Legao sam u subotu u krevet, zaspao sam u 2025., da bi se u nedjelju naizgled probudio usred '41., kao da je Hrvatska odjednom ponovno podijeljena na ustaše i partizane“, izjavio je zastupnik. Odbacio je teze kako su okupljeni na marševima bili tiha većina.

„Teško da je to tiha većina, kao što nije ni glasna manjina onih pola milijuna fiktivnih ustaša koji su se u srpnju okupili na Hipodromu“, kazao je i naveo kako tihu većinu čine oni koji su ostali doma i razmišljali kako platiti režije, kolika će im biti mirovina, hoće li moći zadržati posao, kupiti stan, imaju li pravo na lijek…

I to su oni za koje bi trebali biti van na ulici, naglasio je i retorički se zapitao zar više nije dosta pitanja gdje si bio '41. ili '91. godine?

Komentirajući tvrdnje o 'fašistima koji ruše ustavni poredak', poručio je kako „ni Miloševićeva Srbija, ni JNA nisu uspjeli srušiti Hrvatsku, ali eto polomit će ju neki pjevač“.

„Potpuno je promašeno vraćati Hrvatsku u rasprave koje smo kao društvo već davno ostavili iza sebe, jer kad se politika fokusira na prošlost izbjegava govoriti o sadašnjosti“, rekao je Baksa.

Damir Biloglav (Klub Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti) kazao je da je na skupu u Zadru bilo nekoliko stotina ljudi i da je tamo bilo jako malo domaćih ljudi. „Došli su neki ljudi sa strane nama Zadranima govoriti što je to fašizam, nama koji smo imali iskustvo s fašizmom... nama ne treba nitko objašnjavati što je to fašizam”, rekao je.

„Kada se pita ljude na ulicama ima li crnila u Zadru, oni će reći da ga ima koliko hoćete, misleći na crnilo od sipe koje se koristi za crni rižoto”, dodao je Biloglav na tvrdnje o crnilu.

Osvrnuo se i na skup u Zagrebu, kazavši da su tamo viđene „neke čudne zastave i poruke ”, te izrazio nadu da je policija sve poslikala, da će proučiti i postupiti prema hrvatskim zakonima.

Tvrdi da su tamo bili i neki njegovi kolege s lijeve strane sabornice što ga je, kaže, posebno zabrinulo i rastužilo.

„Tamo su se pojavile nekakve poruke koje jasno pozivaju na rušenje ustavno- pravnog poretka države jer kako drugačije protumačiti hrvatsku trobojnicu s petokrakom i poziv na nekakvu balkansku federaciju bez granica i nacija i na zajednički jezik i to pisano na ćirilici”, rekao je Biloglav, podsjetivši zastupnike da su na početku mandata prisegnuli da će čuvati ustavno- pravni poredak RH.

Nikola Grmoja (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) zaključio je da se stalno vraćamo na Drugi svjetski rat jer je to jedina tema u kojoj SDP i HDZ mogu biti u suprotno rovu, odnosno u svim drugim temama su apsolutno isti.

Isti su kada je riječ o korupciji, kao i kada je riječ o bankama, Ini i telekomunikacijama, SDP je započeo rasprodaju a HDZ dovršio. Slično je i kada je riječ o LGBTQ ideologiji, SDP pripremio teren a HDZ donio Istanbulsku konvenciju, rekao je.

Grmoja je pritom osudio sve totalitarne režime i protuustavne transparente koji su se mogli vidjeti na skupovima, istaknuvši da je Most tu jasan.

Dalija Orešković (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) poručila je da se domoljublje ne mora braniti ustaškim pokličima, ustvrdivši da „se nešto crno i zloslutno događa na ulicama i kuca na vrata naših privatnih domova”.

Istaknula je da Hrvatska ima antifašističke temelje, antifašistički Ustav i antifašističke granice, ali da nema antifašističku vlast.

„Ministri antifašistički marš proglašavaju prosvjedom protiv Hrvatske, a drugi HDZ-ovi dužnosnici kažu da su antifašisti bili gori fašisti od fašizma i nacizma”, rekla je Orešković, osvrnuvši se na objavu bivše ministrice, danas županice Osječko-baranjske županije Nataše Tramišak.

U Hrvatskoj je Dan antifašističke borbe državni praznik i neradni dan, uveden prvim Zakonom o blagdanima 1991. godine iz vremena Franje Tuđmana, naglasila je Orešković i izmišljotinama nazvala tvrdnje da lijeva oporba želi natrag nekakvu Jugoslaviju.

Na njezin spomen „crnokošuljaša” koji sjede i u saborskim klupama, predsjednik Sabora Gordan Jandroković dometnuo je da Ivica Kukavica (DP) ima crnu košulju pa je to valjda išlo njega ili Mirele Ahmetović koja je isto u crnom.

Miro Bulj (Most) uzvratio je Orešković da joj se priviđaju i od dimnjačara ustaše, a Josip Borić (HDZ) podsjetio na simbol antifašizma Goli otok.

Sabina Glasovac (SDP) podsjetila je na Deklaraciju o antifašizmu koju je Sabor donio 2005. godine, na što joj je Borić iz klupe dobacio da sjedne.

„Što sjedi tamo, imamo verbalne nasilnike u Saboru , ti ćeš mi reći kad da sjednem?”, reagirala je Glasovac.

„Prije dva dana, na prvu adventsku nedjelju, kada većina hrvatskog naroda miruje u molitvi i pali svijeće, ima obiteljski ručak, imali smo marš takozvanih antifašista, a u biti projugoslavena, poruke su na tim skupovima bile protuustavne”, ustvrdio je Ivica Kukavica (Klub Domovinskog pokreta) iznoseći stajalište.

Napomenuo je i kako je dva dana prije tog skupa u Zadru razbijena spomen ploča hrvatskom heroju Rajku Lozi.

„Mi u DP-u nemamo problema s osudama fašizma i nacizma, ali itekako ćemo biti nositelji obrane temeljnih vrijednosti današnje moderne Hrvatske, a to je Domovinski rat”, poručio je Kukavica i upitao zašto nas ljevica vraća 80 godina unazad lažirajući povijest i za čiji interes.

Umjesto da govorimo o tome da je uhićen glavni državni inspektor Andrija Mikulić, po stoti put govorimo o fašizmu i antifašizmu, ustvrdio je Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) i ocijenio da se danas antifašizam manifestira kao vrsta kolektivne neuroze.