Anušić američkim Hrvatima: 'Bez vas ne bismo uspjeli izboriti hrvatsku neovisnost'

Bez iseljeništva Hrvatska ne bi bila u stanju izboriti neovisnost, poručio je ministar obrane Ivan Anušić američkim Hrvatima u Minnesoti, saveznoj državi s kojom Hrvatska obilježava trideset godina vojnog partnerstva, priopćio je MORH. "Hrvatsko iseljeništvo u najtežim je trenucima imalo nemjerljiv doprinos u stvaranju i obrani samostalne Republike Hrvatske 90-ih godina. U ratu ste nam bili oslonac bez kojeg ne bismo uspjeli izboriti hrvatsku neovisnost”, poručio je okupljenim sunarodnjacima u Hrvatskom domu u prijestolnici Minnesote St. Paulu.

Istaknuo je i da njihov značaj nije samo onaj iz prošlosti, već i da hrvatsko iseljeništvo “danas diljem svijeta pokazuje koliko su Hrvati vrijedan i uspješan dio zajednice u kojoj žive”, tvrdeći da od toga ima koristi i njihova matična zemlja.

“Upravo naše iseljeništvo predstavlja velik potencijal za gospodarski i demografski napredak Republike Hrvatske”, naglasio je Anušić i istaknuo “ohrabrujuće brojke onih koji se vraćaju u Hrvatsku”.

SAD “najvažniji saveznik” RH

Ministar je najavio i da će vlada RH i dalje stvarati uvjete koji potiču povratak hrvatskih iseljenika u domovinu, kao i dalje osnaživati odnose s hrvatskim saveznicima.

“Svjesni smo geopolitičke situacije i narušene sigurnosne arhitekture”, rekao je Anušić objašnjavajući da je stoga u posjetu SAD-u, “najvažnijem strateškom savezniku Republike Hrvatske”.

Potpredsjednik vlade nazočio je obilježavanju Dana zahvalnosti oružanim snagama Minnesote, koja je dijelom bila posvećena i vojnom partnerstvu Hrvatske vojske i SAD-a. MORH u priopćenju podsjeća da je “partnerstvo Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote započelo 1996. godine i značajno doprinijelo razvoju sposobnosti Hrvatske vojske”.

U prilog tome ministarstvo navodi međunarodnu združenu vojnu vježbu Borbena moć 26, na kojoj su sudjelovali i pripadnici Nacionalne Garde Minnesote.

Vježba se odvijala ovog ljeta diljem Hrvatske kao dio NATO-ova plana za obranu i odvraćanje euroatlantskog prostora. Na završnom prikazu sudjelovalo je više od 3000 pripadnika Hrvatske vojske te oko 500 vojnika savezničkih i partnerskih zemalja.

Ministar će u utorak posjetiti Zrakoplovno središte izvrsnosti Yulista u Alabami gdje će obići osam helikoptera Black Hawk koji se proizvode za Hrvatsku, čije je završno opremanje helikoptera u tijeku, a isporuka im je predviđena 2028. Godine, prema MORH-u.