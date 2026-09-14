Obavijesti

News

Komentari 0
doprinos u obrani Hrvatske

Anušić američkim Hrvatima: 'Bez vas ne bismo uspjeli izboriti hrvatsku neovisnost'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Anušić američkim Hrvatima: 'Bez vas ne bismo uspjeli izboriti hrvatsku neovisnost'
Belišće: Svečano otkrivanje Spomen-ploče | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je važnost hrvatskog iseljeništva tijekom provale neovisnosti, naglašavajući njihovu ključnu ulogu u obrani i razvoju Hrvatske.

Bez iseljeništva Hrvatska ne bi bila u stanju izboriti neovisnost, poručio je ministar obrane Ivan Anušić američkim Hrvatima u Minnesoti, saveznoj državi s kojom Hrvatska obilježava trideset godina vojnog partnerstva, priopćio je MORH. "Hrvatsko iseljeništvo u najtežim je trenucima imalo nemjerljiv doprinos u stvaranju i obrani samostalne Republike Hrvatske 90-ih godina. U ratu ste nam bili oslonac bez kojeg ne bismo uspjeli izboriti hrvatsku neovisnost”, poručio je okupljenim sunarodnjacima u Hrvatskom domu u prijestolnici Minnesote St. Paulu.

Istaknuo je i da njihov značaj nije samo onaj iz prošlosti, već i da hrvatsko iseljeništvo “danas diljem svijeta pokazuje koliko su Hrvati vrijedan i uspješan dio zajednice u kojoj žive”, tvrdeći da od toga ima koristi i njihova matična zemlja.

JAČANJE HRVATSKE VOJSKE NAORUŽAVANJE Stiže osam Black Hawkova, a pregovaramo i o raketama većeg dometa
NAORUŽAVANJE Stiže osam Black Hawkova, a pregovaramo i o raketama većeg dometa

“Upravo naše iseljeništvo predstavlja velik potencijal za gospodarski i demografski napredak Republike Hrvatske”, naglasio je Anušić i istaknuo “ohrabrujuće brojke onih koji se vraćaju u Hrvatsku”. 

SAD “najvažniji saveznik” RH 

Ministar je najavio i da će vlada RH i dalje stvarati uvjete koji potiču povratak hrvatskih iseljenika u domovinu, kao i dalje osnaživati odnose s hrvatskim saveznicima. 

“Svjesni smo geopolitičke situacije i narušene sigurnosne arhitekture”, rekao je Anušić objašnjavajući da je stoga u posjetu SAD-u, “najvažnijem strateškom savezniku Republike Hrvatske”. 

Potpredsjednik vlade nazočio je obilježavanju Dana zahvalnosti oružanim snagama Minnesote, koja je dijelom bila posvećena i vojnom partnerstvu Hrvatske vojske i SAD-a. MORH u priopćenju podsjeća da je “partnerstvo Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote započelo 1996. godine i značajno doprinijelo razvoju sposobnosti Hrvatske vojske”. 

SLUŽBENI POSJET Anušić u SAD-u: 'Stiže 8 Black Hawka, Bradleyji, i HIMARS'
Anušić u SAD-u: 'Stiže 8 Black Hawka, Bradleyji, i HIMARS'

U prilog tome ministarstvo navodi međunarodnu združenu vojnu vježbu Borbena moć 26, na kojoj su sudjelovali i pripadnici Nacionalne Garde Minnesote. 

Vježba se odvijala ovog ljeta diljem Hrvatske kao dio NATO-ova plana za obranu i odvraćanje euroatlantskog prostora. Na završnom prikazu sudjelovalo je više od 3000 pripadnika Hrvatske vojske te oko 500 vojnika savezničkih i partnerskih zemalja. 

Ministar će u utorak posjetiti Zrakoplovno središte izvrsnosti Yulista u Alabami gdje će obići osam helikoptera Black Hawk koji se proizvode za Hrvatsku, čije je završno opremanje helikoptera u tijeku, a isporuka im je predviđena 2028. Godine, prema MORH-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?
NITKO NIŠTA NE ZNA

Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?

Sindikat pravosudne policije upozorava da ne mogu zatvorenici čuvati zatvorenike, te da je njih premalo da bi bili na tri mjesta istovremeno
Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance
I TO U ISTOJ GODINI

Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance

Marijan i Ivica Vuka su jednojajčani blizanci. Cijeli život su iznimno povezani, sve rade zajedno. A sada su u istoj godini postali očevi blizancima
HEROJ IZ MILNE Vatrogasac spasio ženu (76) iz mora: 'Čuo sam neki glas, sva je poplavila'
UPALA TIJEKOM EVAKUACIJE

HEROJ IZ MILNE Vatrogasac spasio ženu (76) iz mora: 'Čuo sam neki glas, sva je poplavila'

Žena je bila jako iscrpljena i u velikom šoku od svega toga. Kad smo je vidjeli tako plavu, nije nam bilo baš svejedno. Sreća, uspjeli smo - kaže Ivan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026