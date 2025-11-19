Anušić: Hrvatska nabavlja tenkove, haubice i dronove vrijedne 2 milijarde eura!

Hrvatske Oružane snage prolaze kroz najintenzivniji ciklus modernizacije u novijoj povijesti. Do 2028. godine u Hrvatsku će stići tenkovi Leopard, francuske haubice, protudronski sustavi i vozila Tatra, a ukupna vrijednost plovidbi modernizacije procjenjuje se na gotovo dvije milijarde eura. Ministar obrane Ivan Anušić naglasio je da Hrvatska neće sama snositi najveći dio financijskog tereta, budući da se oko 1,7 milijardi eura osigurava iz europskih fondova. Potvrdio je kako su u tijeku i pregovori o novim protuzračnim sustavima, dok država istodobno priprema preuzimanje nedovršenih brodova Brodosplita, koje planira završiti uz potporu drugih brodogradilišta.

Govoreći o požaru koji je nedavno u potpunosti uništio zapušteni i godinama neodržavani Vjesnikov neboder, ministar je naglasio da vatrogasci za vrijeme same intervencije nisu zatražili pomoć Hrvatske vojske. Dodao je, međutim, da su Oružane snage uvijek bile spremne intervenirati u svim krizama – od potresa do poplava i velikih požara – te da bi se isto dogodilo i ovoga puta da je postojala potreba.

„Neboder je bio prepušten propadanju i sada vidimo posljedice godina zanemarivanja. Nakon ovakvog požara teško da ga je moguće obnoviti. Mislim da je za Vjesnik gotova priča“, rekao je Anušić.

Uoči obilježavanja Dana sjećanja, Anušić se osvrnuo i na Vukovar i Škabrnju kao na najvažnije simbole hrvatskog otpora i žrtve. Podsjetio je da je Vukovar tri mjeseca odolijevao opsadi, dajući ostatku Hrvatske dragocjeno vrijeme za organizaciju obrane, te da su ondje uništene udarne snage JNA i pobunjenih Srba. Istaknuo je da su upravo u tom gradu počinjeni najteži zločini nad civilima, ranjenicima i zarobljenicima, zbog čega Kolona sjećanja i dalje predstavlja jedan od najsnažnijih izraza nacionalnog zajedništva i pijeteta.

Ministar je podsjetio i da Hrvatska i danas traga za 1.740 nestalih osoba, a obitelji desetljećima čekaju informacije o njihovoj sudbini. Iako hrvatske institucije aktivno rade na pronalasku masovnih i pojedinačnih grobnica, napredak je spor, ponajviše zbog slabe suradnje Srbije. Anušić tvrdi da Srbija raspolaže dokumentima o lokacijama grobnica i protokolima o višestrukim premještanjima posmrtnih ostataka, čiji je cilj, kako kaže, bio prikriti tragove zločina.

„Nadam se da će proraditi savjest i da će netko napokon progovoriti. Nadam se i političkim promjenama koje će omogućiti normalizaciju odnosa“, rekao je.

Osvrnuo se i na društvene napetosti koje su prethodile obilježavanju Dana sjećanja, poručivši da takve tenzije ne koriste građanima, nego onima koji ne žele stabilnu i uređenu državu. Kritizirao je organizacije koje, prema njegovim riječima, sustavno pokušavaju stvoriti narativ da je Hrvatska profašistička zemlja.

„Ne znam gdje oni vide sve te silne ustaše i fašiste. Hrvatska je demokratska i tolerantna zemlja u kojoj nacionalne manjine imaju široka prava“, rekao je Anušić.

Dodao je da i ustaški pozdrav i jugoslavenska petokraka pripadaju muzejima te da Hrvatska u 2025. godini mora gledati naprijed, a ne se vraćati temama iz Drugog svjetskog rata. Istaknuo je i da se uoči dana sjećanja pojavljuju provokacije i izložbe koje, prema njemu, imaju jasnu svrhu izazivanja podjela.

„Moramo imati jasan i miran odgovor, bez upadanja u zamke nasilja. Neki su shvatili demokraciju kao anarhiju i misle da mogu vrijeđati žrtve i temelje hrvatske države“, poručio je.

U razgovoru je detaljno opisao tijek strateških nabava. Kamioni Tatra trebali bi stići već krajem godine, protudronski sustavi ubrzo potom, a haubice i tenkovi Leopard prije 2028. godine. Do iste godine očekuje se i završetak isporuke sustava HIMARS te dodatnih helikoptera Black Hawk. Hrvatska, kaže ministar, paralelno radi i na podizanju sposobnosti Rafalea na standard F4. Posebno je naglasio uključivanje domaće obrambene industrije u procese opremanja, istaknuvši da u Hrvatskoj djeluje više od 140 tvrtki koje proizvode vojnu opremu i naoružanje, od kojih je nekoliko velikih i međunarodno prepoznatljivih.

U završnom dijelu osvrnuo se na situaciju s Brodosplitom i gradnjom obalnih ophodnih brodova. Istaknuo je da je brodogradilište raskinulo ugovor s MORH-om, premda bi to, kaže, država ionako uskoro učinila. Jedan brod – OOB Umag – dovršen je prema ugovoru iz 2014., dok su preostala tri završena tek 40 do 45 posto.

Neovisni vještaci procijenili su da bi njihov dovršetak stajao oko 32 do 34 milijuna eura, dok je Brodosplit tražio 15 do 20 milijuna eura više. U tijeku je postupak osporavanja upisa vlasništva nad tim brodovima, a MORH će, najavio je Anušić, nastojati preuzeti ih i završiti u drugim brodogradilištima. Razmatra se i mogućnost povezivanja dovršetka brodova s većim projektom nabave dviju korveta, a nekoliko ponuditelja već je iskazalo interes za takvo objedinjeno rješenje.