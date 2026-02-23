Obavijesti

OPET SVAĐA

Anušić: Milanović bi trebao razumjeti da su interesi Hrvatske iznad svega!

Piše Filip Sulimanec,
Anušić: Milanović bi trebao razumjeti da su interesi Hrvatske iznad svega!
Državu Izrael posjetio sam kao potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane. Riječ je o suradnji na razini ministarstava obrane RH i Države Izrael te o mogućnostima suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije, poručio je Anušić

Admiral

Zbog neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i neviđenog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava, još u svibnju prošle godine zapovjedio sam prekid svake suradnje OSRH s izraelskom vojskom, a koja se odnosi na sve pripadnike Hrvatske vojske. Istovremeno sam pozvao Vladu RH da prekine svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom, napisao je predsjednik Milanović nakon što je ministar obrane Ivan Anušić otputovao u Izrael.

Sada se oglasio i sam Anušić te odgovorio predsjedniku da su interesi države iznad dnevno političkih manevara.

 - Državu Izrael posjetio sam kao potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane. Riječ je o suradnji na razini ministarstava obrane RH i Države Izrael te o mogućnostima suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije. Pripadnici Oružanih snaga RH nisu dio delegacije Ministarstva obrane u posjeti Izraelu i izraelskom ministru obrane Israelu Katzu - napisao je Anušić na X-u te otkrio zbog čega je otputovao u Izrael.

 - Tema sastanka, osim moguće suradnje naših obrambenih industrija, bio je i sustav aktivne zaštite Trophy koji je integralni dio njemačkog glavnog borbenog tenka Leopard 2 A8 koje nabavljamo za Hrvatsku vojsku. Izraelska strana odobrila je izvoznu dozvolu za sustav Trophy koji tenk Leopard 2 A8 čini jednim od najboljih tenkova na svijetu. Iako je ovaj bilateralni sastanak bio dogovoren prije odobrenja te dozvole, u međuvremenu je bio odgođen zbog objektivnih okolnosti, i održan je danas. Ovaj posjet Izraelu zaokružuje nabavu 44 Leoparda 2 A8 u sklopu nikad veće modernizacije i opremanja Hrvatske vojske, sve u cilju veće sigurnosti hrvatskog naroda i hrvatske države - napisao je Anušić pa poslao poruku predsjedniku Milanoviću.

NOVA LINIJA SUKOBA Izrael posvađao Milanovića i Anušića, a nije ostao dužan ni Plenković! Donosimo detalje
Izrael posvađao Milanovića i Anušića, a nije ostao dužan ni Plenković! Donosimo detalje

 - Predsjednik Milanović trebao bi razumjeti da su interesi Republike Hrvatske i hrvatskog naroda iznad svega, posebno iznad dnevno političkih manevara koji su, u prvom redu, na štetu Hrvatske vojske - zaključio je Anušić.

