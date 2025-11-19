Anušić: Mislim da je za zgradu Vjesnika sada gotova priča

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić gostovao je u emisiji Hrvatskog radija 'A sada Vlada', kako je istaknuo tijekom gašenja požara vatrogasci nisu zatražili pomoć vatrogasaca. Anušić je također rekao i kako je Vjesnikov neboder godinama bio zapušten i neodržavan.

- Ako je cijela zgrada gorjela, a jest, teško će se moći obnoviti. Mislim da je za zgradu Vjesnika sada gotova priča - komentirao je ministar obrane.

Anušić je podsjetio i kako je Vukovar tri mjeseca odolijevao opsadi, dajući ostatku zemlje vrijeme za organizaciju obrane, a pritom su ondje uništene udarne snage JNA i pobunjenih Srba.

- Najveći zločini, prema civilima, vojnicima i ranjenicima, počinjeni su upravo u Vukovaru. On točno zato nosi posebnu težinu - kaže Anušić.

Ponovio je i kako Hrvatska još uvijek traga za 1740 nestalih osoba, a obitelji već desetljećima čekaju barem anonimnu informaciju o lokacijama masovnih i pojedinačnih grobnica. Dodao je da Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo unutarnjih poslova i Državno odvjetništvo stalno rade na pronalasku novih lokacija, no proces je spor.

Ministar je rekao kako je suradnja sa Srbijom izrazito slaba, iako postoje dokumenti koji jasno govore o tome gdje su žrtve pokopane. Napomenuo je da su masovne i pojedinačne grobnice ključni dokazi o načinu na koji su počinjeni zločini nad civilima i braniteljima, što je razlog zbog kojeg određeni krugovi u Srbiji koče postupke.

- Prema mojim saznanjima, oni dobro znaju gdje su ukopani. Postoje protokoli o ukopima, ali i protokoli o izmještanjima grobnica, pa čak i višestrukim izmještanjima. Sve s ciljem da se posmrtni ostaci ne pronađu - rekao je ministar.

Dodao je i kako se nada da će u Srbiji doći do promjena koje će omogućiti normalizaciju odnosa. Komentirao je društvene napetosti i podjele koje su prethodile Danu sjećanja. Kazao je da takve tenzije sigurno ne koriste građanima, ali "koriste onima koji ne žele stabilnu Hrvatsku". "Onima kojima ne odgovara da Hrvatska bude normalna, demokratska i uređena zemlja", naveo je.

Ministar je također uvjeren da pojedine organizacije, ne nužno političke stranke, sustavno pokušavaju destabilizirati zemlju i nametati narativ da je Hrvatska "profašistička" i da se "revitalizira ustaštvo".

- Ne znam gdje oni vide te silne ustaše, fašiste i naciste u Hrvatskoj. Mi smo demokratska i tolerantna zemlja, nacionalne manjine ovdje imaju prava kakva često nemaju ni u svojim matičnim državama - kaže ministar.

Dotaknuo se i svoje izjave da pozdrav ZDS treba poslati u muzeje, na što je dodao da isto vrijedi i za jugoslavensku petokraku. Upozorio je da "ne možemo 2025. godine živjeti u temama iz Drugog svjetskog rata". Napomenuo je da Hrvatska danas ima posve druge izazove te da se društvo mora okrenuti budućnosti. Tvrdi da su se uoči obilježavanja tragedije Vukovara i Škabrnje pojavile "izložbe i provokacije" koje nisu slučajne, nego imaju jasnu svrhu.

- Moramo biti spremni na provokacije i imati jasan odgovor, ali ne smijemo upasti u zamku nasilja, razračunavanja ili metoda koje nisu prihvatljive. Neki su shvatili demokraciju kao anarhiju. Misle da mogu govoriti što god žele, vrijeđati žrtve, Domovinski rat i temelje hrvatske države - rekao je Anišić.