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SPORNI MIMOHOD

Anušić odgovorio Milanoviću: 'Kundid ima samo jedan izlaz'

Piše Ivan Štengl,
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Anušić odgovorio Milanoviću: 'Kundid ima samo jedan izlaz'
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Danas je potpisana odluka od mene kao ministra obrane i upućena načelniku Glavnog stožera - rekao je nakon sjednice Vlade Ivan Anušić

Mimohod u Parizu i dalje je 'goruća' tema na političkoj sceni. Plenković je prihvatio Macronov poziv, ali sporni je odlazak hrvatske vojske u Francusku. Milanović je protiv toga, dok premijer, s druge strane, ne vidi problem u tome. 

Danas se o svemu oglasio i ministar Ivan Anušić.

- Danas je potpisana odluka od mene kao ministra obrane i upućena načelniku Glavnog stožera - rekao je nakon sjednice Vlade. Smatra da je sve po zakonu i da bilo što drugo bi bilo nepoštivanje zakona, piše N1.

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Osvrnuo se i na prijetnje načelniku Glavnog stožera, Tihomiru Kundidu.

- Teško da bi se njemu moglo njemu prijetiti. Nisam nikome prijetio i koliko znam nitko mu nije prijetio. Ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku Glavnog stožera.

Ako pak predsjednik kaže da ne šalje vojsku?

- Onda će predsjednik države kršiti zakon. Ima samo jedan izlaz iz ove situacije - poštivati Zakon RH - rekao je.

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Komentari 7
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