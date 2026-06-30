Danas je potpisana odluka od mene kao ministra obrane i upućena načelniku Glavnog stožera - rekao je nakon sjednice Vlade Ivan Anušić
Anušić odgovorio Milanoviću: 'Kundid ima samo jedan izlaz'
Mimohod u Parizu i dalje je 'goruća' tema na političkoj sceni. Plenković je prihvatio Macronov poziv, ali sporni je odlazak hrvatske vojske u Francusku. Milanović je protiv toga, dok premijer, s druge strane, ne vidi problem u tome.
Danas se o svemu oglasio i ministar Ivan Anušić.
- Danas je potpisana odluka od mene kao ministra obrane i upućena načelniku Glavnog stožera - rekao je nakon sjednice Vlade. Smatra da je sve po zakonu i da bilo što drugo bi bilo nepoštivanje zakona, piše N1.
Osvrnuo se i na prijetnje načelniku Glavnog stožera, Tihomiru Kundidu.
- Teško da bi se njemu moglo njemu prijetiti. Nisam nikome prijetio i koliko znam nitko mu nije prijetio. Ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku Glavnog stožera.
Ako pak predsjednik kaže da ne šalje vojsku?
- Onda će predsjednik države kršiti zakon. Ima samo jedan izlaz iz ove situacije - poštivati Zakon RH - rekao je.