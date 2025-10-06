Obavijesti

News

Komentari 12
800 ROČNIKA U PRVOM NARAŠTAJU

Detalji obveznog vojnog roka: Moraju odraditi 3000 pregleda, obuka ročnika početkom 2026.

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
Detalji obveznog vojnog roka: Moraju odraditi 3000 pregleda, obuka ročnika početkom 2026.
2
storyeditor/2025-10-06/PXL_031025_139527170.jpg | Foto: Ivica Galović/Pixsell

Procjene su da će se do početka prosinca odraditi 3000 zdravstvenih pregleda, a od njih će se odabrati prvih 800 novaka

Do kraja listopada Sabor bi trebao donijeti zakonske izmjene kojima se 17 godina od ukidanja obveznog služenja vojnog roka uvodi dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje (TVO). Stupanjem na snagu zakona potrebno je donijeti i tri podzakonska akta, što se očekuje u roku od dva tjedna. Kad zakonska procedura završi, Ministarstvo obrane može slati prve pozive. Neslužbene su procjene da bi do kraja studenog ili početka prosinca bilo odrađeno minimalno 3000 zdravstvenih pregleda ročnika.

Od tog broja odabrali bi prvi naraštaj od njih 800 koji bi u vojarna na osposobljavanju trebali biti početkom 2026. Liječnički pregledi ne bi se trebali bitno razlikovati od onog za sadašnje dobrovoljno suženje, a neslužbeno se može čuti kako za TVO neće biti predviđeno nasumično testiranje na droge, kao što je to slučaj kod prijema u službu u OSRH.

ANUŠIĆ POTVRDIO Stigao je konačni prijedlog za vojni rok: Evo svih detalja...
Stigao je konačni prijedlog za vojni rok: Evo svih detalja...

Plan je godišnje temeljnu vojnu obuku prođe pet naraštaja odnosno ukupno 4000 ročnika. Prema zakonskim izmjenama koje su poslane u saborsku na temeljno vojno osposobljavanje upućuje se novaka u kalendarskoj godini u kojoj navršava 19 godina života, iznimno i stariji, a najkasnije do isteka 30 godine te novaci koji se dragovoljno prijave. Žene vojne obveznice ne podliježu toj obvezi, ali mogu pohađati dragovoljno temeljno vojno osposobljavanje. Obvezni vojni rok trajat će dva mjeseca i provodit će se na tri lokacije: Knin, Slunj i Požega. Novaci će primati naknadu u visini od 90 posto osnovne plaće za čin poručnika što iznosi oko 1100 eura, imat će prednost pri zapošljavanju na neodređeno, a dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanja upisat će im se i u radni staž.

ODAZIV PODBACIO? FOTO Evo koliko ljudi u Zagrebu prosvjeduje protiv vojnog roka
FOTO Evo koliko ljudi u Zagrebu prosvjeduje protiv vojnog roka

Oni koji se zbog vjerskih ili moralnih razloga nisu spremni na vojni rok dopušten je prigovor savjesti i oni će biti raspoređeni na poslove u civilnoj zaštiti i u jedinicama lokalne ili regionalne samouprave. Civilna služba u civilnoj zaštiti traje tri mjeseca, a u lokalnoj samoupravi četiri mjeseca, jer ti polaznici provode 8 sati civilne službe, a ne 24 sata u službi kao polaznici civilne zaštite. I za njih je predviđena naknada. Iako iznosi nisu određeni nagađa se da će bi u civilnoj zaštiti ona mogla iznositi 250 eura, dok bi u jedinicama lokalne samouprave mjesečna naknada mogla biti 100 eura. Za provedbu temeljnog vojnog osposobljavanja predviđen je godišnji trošak od oko 20 milijuna eura. Pridoda li se tome i civilno služenje, koje se neslužbeno procjenjuje na 15 milijuna godišnje, dolazi se do ukupnog troška od oko 35 milijuna eura za vojno i civilno služenje vojnog roka. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...
PRIVELI SU GA

VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...

Ljudi oko mladića su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET autobus 219. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su priveli 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku. Nakon istrage čekaju ga odgovarajuće prijave
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025