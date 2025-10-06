Detalji obveznog vojnog roka: Moraju odraditi 3000 pregleda, obuka ročnika početkom 2026.

Do kraja listopada Sabor bi trebao donijeti zakonske izmjene kojima se 17 godina od ukidanja obveznog služenja vojnog roka uvodi dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje (TVO). Stupanjem na snagu zakona potrebno je donijeti i tri podzakonska akta, što se očekuje u roku od dva tjedna. Kad zakonska procedura završi, Ministarstvo obrane može slati prve pozive. Neslužbene su procjene da bi do kraja studenog ili početka prosinca bilo odrađeno minimalno 3000 zdravstvenih pregleda ročnika.

Od tog broja odabrali bi prvi naraštaj od njih 800 koji bi u vojarna na osposobljavanju trebali biti početkom 2026. Liječnički pregledi ne bi se trebali bitno razlikovati od onog za sadašnje dobrovoljno suženje, a neslužbeno se može čuti kako za TVO neće biti predviđeno nasumično testiranje na droge, kao što je to slučaj kod prijema u službu u OSRH.

Plan je godišnje temeljnu vojnu obuku prođe pet naraštaja odnosno ukupno 4000 ročnika. Prema zakonskim izmjenama koje su poslane u saborsku na temeljno vojno osposobljavanje upućuje se novaka u kalendarskoj godini u kojoj navršava 19 godina života, iznimno i stariji, a najkasnije do isteka 30 godine te novaci koji se dragovoljno prijave. Žene vojne obveznice ne podliježu toj obvezi, ali mogu pohađati dragovoljno temeljno vojno osposobljavanje. Obvezni vojni rok trajat će dva mjeseca i provodit će se na tri lokacije: Knin, Slunj i Požega. Novaci će primati naknadu u visini od 90 posto osnovne plaće za čin poručnika što iznosi oko 1100 eura, imat će prednost pri zapošljavanju na neodređeno, a dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanja upisat će im se i u radni staž.

Oni koji se zbog vjerskih ili moralnih razloga nisu spremni na vojni rok dopušten je prigovor savjesti i oni će biti raspoređeni na poslove u civilnoj zaštiti i u jedinicama lokalne ili regionalne samouprave. Civilna služba u civilnoj zaštiti traje tri mjeseca, a u lokalnoj samoupravi četiri mjeseca, jer ti polaznici provode 8 sati civilne službe, a ne 24 sata u službi kao polaznici civilne zaštite. I za njih je predviđena naknada. Iako iznosi nisu određeni nagađa se da će bi u civilnoj zaštiti ona mogla iznositi 250 eura, dok bi u jedinicama lokalne samouprave mjesečna naknada mogla biti 100 eura. Za provedbu temeljnog vojnog osposobljavanja predviđen je godišnji trošak od oko 20 milijuna eura. Pridoda li se tome i civilno služenje, koje se neslužbeno procjenjuje na 15 milijuna godišnje, dolazi se do ukupnog troška od oko 35 milijuna eura za vojno i civilno služenje vojnog roka. 