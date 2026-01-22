MORH objavio snimku: Kako izgleda prvi dan vojnog roka

Nakon 17 godina stanke, Hrvatska ponovno uvodi obvezno temeljno vojno osposobljavanje, a s prvim pozivima mladićima rođenima 2007. godine, raste i zanimanje javnosti o tome kako će izgledati nova era vojnog roka. Kako bi razbili mitove i budućim ročnicima približili iskustvo koje ih čeka, Ministarstvo obrane (MORH) posegnulo je za modernim komunikacijskim alatom, snimkom na TikToku. U kratkom videozapisu detaljno su prikazali što sve mladiće čeka prvog dana u vojarni, od administrativnih procedura do prvih vježbi.

Prvi dan u vojsci, kako ga prikazuje MORH, pomno je isplaniran proces koji započinje odmah po dolasku u vojarnu. Budući ročnici prvo prolaze administrativni postupak i upisuju se u službenu evidenciju. Nakon toga slijedi zaduživanje vojne odore i sve potrebne osobne opreme. Jedan od najpoznatijih, a za mnoge i najomraženijih, običaja starog vojnog roka bilo je obvezno šišanje "na nulericu". Iako se od ročnika i dalje zahtijeva uredna i kratka frizura te, ako je imaju, njegovana brada i brkovi, stroga pravila o potpunom brijanju glave više ne vrijede.

Po preuzimanju opreme, novi pripadnici Hrvatske vojske sudjeluju na uvodnim brifinzima na kojima ih zapovjednici i instruktori upoznaju s temeljnim pravilima ponašanja, vojnom stegom i obvezama koje ih očekuju tijekom dvomjesečne obuke.

'Bilo kiša, bilo sunce, bio snijeg'

Poseban naglasak u videu stavljen je na tjelesnu pripremu, koja počinje odmah i provodi se bez iznimke. Upečatljivom porukom "Bilo kiša, bilo sunce, bio snijeg" MORH jasno daje do znanja da vremenski uvjeti neće biti izgovor za preskakanje vježbanja. Ipak, upućene su i ohrabrujuće poruke onima koji možda nisu u vrhunskoj fizičkoj formi.

Iz Hrvatske vojske ističu kako je program obuke prilagođen i osmišljen tako da se razina spremnosti podiže postupno. Cilj nije slomiti ročnike prvog dana, već osigurati da do kraja temeljnog vojnog osposobljavanja svi postignu zadovoljavajuću razinu fizičke kondicije. Obuka će se sastojati od 30 posto teorije i 70 posto prakse, a ročnici će, osim rukovanja oružjem i prve pomoći, učiti i o modernim tehnologijama poput bespilotnih sustava, što je novost u odnosu na nekadašnji vojni rok.

Od liječničkog pregleda do prve plaće

Put do prvog dana u vojarni započeo je već sredinom siječnja, kada su na adrese oko 1200 mladića stigli prvi pozivi na obvezne zdravstvene preglede. Ovi pregledi, koji uključuju sve od laboratorijskih pretraga i EKG-a do psihotestova, ključni su za utvrđivanje sposobnosti za vojne napore. Važno je naglasiti da je odaziv na pregled zakonska obveza, čak i za one koji namjeravaju uložiti prigovor savjesti, a kazne za neodazivanje kreću se i do 5000 eura.

Oni koji budu ocijenjeni sposobnima, poziv za služenje dobit će tijekom veljače 2026., dok prvi naraštaj od oko 800 ročnika ulazi u vojarne u Požegi, Slunju i Kninu početkom ožujka. Dvomjesečna obuka donosi i financijsku naknadu od oko 1100 eura neto mjesečno, a to će se razdoblje priznavati i u radni staž. Dnevna rutina bit će strogo strukturirana. Buđenje je u šest sati ujutro, a dan završava povečerjem i odlaskom na spavanje u 22 sata.

- Vidimo se uskoro na temeljnom vojnom osposobljavanju! Buđenje je u šest sati ujutro - stoji na kraju videa.