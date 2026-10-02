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Ministar obrane

Ivan Anušić: 'Srbija je najveća prijetnja sigurnosti u regiji...'

Piše 24sata,
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Ivan Anušić: 'Srbija je najveća prijetnja sigurnosti u regiji...'
storyeditor/2026-03-12/PXL_290725_136125929.jpg | Foto: Goran Stanzl/Pixsell
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Kao članica NATO-a Hrvatska ima NATO štit i potporu svojih saveznika. No, moramo razvijati i vlastite obrambene sposobnosti, rekao je ministar

Hrvatska ima veliku ulogu u sigurnosti jer se nalazi na istočnom krilu NATO-a i graniči s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom koje nisu članice tog saveza i Europske unije, rekao je za Jutarnji list potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić koji je u petak u Zadru sudjelovao na konferenciji EU 4 Defence Readiness.

Dodao je kako Hrvatska ima veliku ulogu stabilnosti na jugoistoku Europe i svakako radi na svojoj obrani i na modernizaciji oružanih snaga.

- U najvećem smo procesu modernizacije u povijesti Republike Hrvatske i do 2030. ćemo imati potpuno spremnu, modernu, malu, kompaktnu vojnu silu - rekao je Anušić. 

Dodao je i kako je siguran da više nikada nećemo odgovarati vojnim putem. 

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- Članica smo NATO-a i zemlja koja ne ugrožava nikoga, ali nećemo dozvoliti da se nas ugrožava kao 90-ih godina. I zato se pripremamo za najgore scenarije. Kao članica NATO-a Hrvatska ima NATO štit i potporu svojih saveznika. No, moramo razvijati i vlastite obrambene sposobnosti - rekao je i odgovorio na pitanje koliko ozbiljno treba uzeti u obzir prijetnje Rusije europskim državama članicama NATO saveza?

- Kada bih rekao da su velike šanse da do toga dođe, izazvao bi velike reakcije i nesigurnost i strah kod ljudi. Kada bih rekao da se to sigurno neće dogoditi, možda bi bilo previše umirujuće i pogrešno - kaže potpredsjednik Vlade. 

Tvrdi da Rusija svoje napade nije ograničila samo na Ukrajinu jer napadi nisu samo kada nekoga gađate balističkom raketom ili minobacačem. Napadi su, dodaje, i kada hakirate sustave zdravstva, državnih tvrtki, Vladinih institucija, što se kontinuirano događa u cijeloj Europi.

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- Oko dvije trećine tih napada dolazi upravo iz Rusije - rekao je Anušić koji nam je u videointervjuu, koji možete pogledati na kraju teksta, detaljno objasnio kakva je vojna suradnja Hrvatske sa susjednim zemljama, kao i s Kosovom i Albanijom, s kojima je prošle godine potpisala Deklaraciju o obrambenoj suradnji.

- Teško surađujemo sa Srbijom. Nadam se da će se u budućnosti ti odnosi mijenjati na bolje jer politička volja za to u Hrvatskoj i dalje postoji. Politička odluka o uspostavi boljih odnosa sada je isključivo na Srbiji - poručuje ministar.

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