APN do danas zaprimio 3.590 zahtjeva za subvencije: Moguće ih je poslati do idućeg petka

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do danas je zaprimila 3.590 zahtjeva za subvencionirane stambene kredite, a zahtjeve za subvencije u ovom krugu zaprimat će do idućeg petka, 28. travnja, doznaje se iz te agencije.

Od zaprimljenih zahtjeva, dosad ih je obrađeno 1.750, a od čega ih je 1.630 odobreno, u ukupnom iznosu godišnje subvencije od 3,07 milijuna eura. Pritom, potpisani ugovori o subvencioniranju stambenih kredita od strane APN-a koji se dostavljaju kreditnim institucijama dosegnuli su brojku od 472.

S druge strane, za 127 zahtjeva je zatražena dopuna, dok su tri odbijena ili je podnositelj odustao od zahtjeva.

Na uzorku od 1.750 obrađenih zahtjeva zaprimljenih u ovom krugu, prosječni iznos subvencioniranog stambenog kredita iznosi 81.400 eura, a prosječan rok otplate korisnika koji traže kredite je 23 godine.

Efektivna kamatna stopa iznosi prosječno 3,16 posto, a nominalna kamatna stopa 2,97 posto godišnje. Prosječna životna dob korisnika subvencioniranog kredita je 32 godine, iznos prosječnog mjesečnog anuiteta subvencioniranog dijela kredita koji korisnici otplaćuju je oko 456 eura, a od toga mjesečna subvencija iznosi oko 156 eura, izvijestili su iz APN-a na upit Hine.

Podnošenje zahtjeva u APN-u od strane banaka u ovom osmom po redu krugu subvencioniranja započelo je 20. ožujka, a za ovu godinu za mjeru je predviđeno 9,3 milijuna eura.

U skladu s tom planiranom godišnjim subvencijom, a prema dosad obrađenim zahtjevima, iz APN-a su procijenili da bi trenutno mogli odobriti maksimalno do 4.944 zahtjeva.

Iz APN-a su ujedno najavili da će se zahtjevi za subvencije za ovu godinu zaprimati zaključno do 28. travnja.

- Zahtjevi zaprimljeni u APN-u do 28. travnja 2023. godine do 15 sati, razmatrat će se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava- napomenuli su.

Ukupna visina svih odobrenih subvencija 286,3 milijuna eura

Podsjetimo, APN je za ovogodišnji natječaj ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita potpisao s 12 banaka, a njihove se efektivne kamatne stope kreću od 3,12 do 3,75 posto.

Mjeru subvencioniranja stambenih kredita mogu koristiti građani Republike Hrvatske koji su mlađi od 45 godina i koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću, a ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita.

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100 tisuća eura, pri čemu rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Subvencija države dodjeljuje se za prvih pet godina otplate kredita, uz mogućnost produženja od dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Mjera subvencioniranja postoji od 2017. godine, a iz APN-a su istaknuli da ukupna visina svih odobrenih subvencija, to jest bespovratna proračunska sredstva za 29.170 dosad odobrenih zahtjeva za subvencije, a koja uključuje i odobrene zahtjeve za dodatno subvencioniranje u trajanju od najmanje jedne godine radi rođenja ili posvojenja djece, prijavljene maloljetne djece te utvrđenog invaliditeta korisnika kredita ili člana njegovog kućanstva, iznosi 286,3 milijuna eura.

Do sada je posredstvom kreditnih institucija za odobrene subvencionirane stambene kredite utrošeno ukupno 139,4 milijuna eura, naveli su iz APN-a.

