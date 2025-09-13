Obavijesti

News

Komentari 0
SAZVALI SUMMIT

Arapski i muslimanski čelnici okupljaju se u Dohi kako bi osudili izraelski napad na Katar

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Arapski i muslimanski čelnici okupljaju se u Dohi kako bi osudili izraelski napad na Katar
Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS

Ured turskog predsjednika je izvijestio o posjetu Recepa Tayyipa Erdogana Dohi u ponedjeljak, ne navodeći više detalja...

Katar će u ponedjeljak ugostiti čelnike arapskih i muslimanskih zemalja kako bi "osudili" izraelski napad na dužnosnike Hamasa u katarskoj prijestolnici i izrazili solidarnost s Dohom, objavila je u subotu ta zaljevska zemlja.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari je rekao da će se u ponedjeljak razmotriti "nacrt rezolucije o izraelskom napadu na Državu Katar, koja će na pripremnom ministarskom sastanku u nedjelju predložiti šefovi diplomacija arapskih i muslimanskih zemalja".

UBIJENO ŠEST LJUDI Izraelski ministar obrane nakon napada na Dohu: 'Udarit ćemo na neprijatelje gdje god bili'
Izraelski ministar obrane nakon napada na Dohu: 'Udarit ćemo na neprijatelje gdje god bili'

Samit je "odraz velike arapske i muslimanske solidarnosti s Državom Katar suočenom s kukavičkom agresijom Izraela (...) kao i kategoričnog odbacivanja državnog terorizma kojem pribjegava Izrael", rekao je glasnogovornik čiju izjavu prenosi nacionalna agencija QNA.

Sudjelovanje na samitu su potvrdili Iran i Irak koje će predstavljati predsjednik Masud Pazeškian i premijer Mohamed Šia al-Sudani. 

Ured turskog predsjednika je izvijestio o posjetu Recepa Tayyipa Erdogana Dohi u ponedjeljak, ne navodeći više detalja.

Izrael je u utorak izveo napade na pripadnike palestinske islamističke skupine Hamas u Dohi, ubivši pet militanata i jednog katarskog pripadnika sigurnosne službe.

IZRAEL CILJAO HAMASOVCE Hrvatska zabrinuta izraelskom akcijom u Dohi: 'Solidarni smo s Katarom, pratimo situaciju'
Hrvatska zabrinuta izraelskom akcijom u Dohi: 'Solidarni smo s Katarom, pratimo situaciju'

Napad je izazvao međunarodnu osudu, uključujući zaljevske monarhije i saveznice SAD-a. Sjedinjene Države su glavni saveznik Države Izrael.

U Katru se nalazi najveća američka baza u regiji, a Doha, uz SAD i Egipat, igra ulogu posrednika u okončanju rata između Izraela i Hamasa u Gazi.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), jedna od dvije zaljevske zemlje koje su normalizirale odnose s Izraelom 2020., je u petak pozvala izraelskog veleposlanika u Abu Dabiju kako bi mu uručila prosvjednu notu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ne jedan, nego dva dobitnika: Sretni Hrvati na Eurojackpotu osvojili po 90.000 eura!
ČESTITAMO

Ne jedan, nego dva dobitnika: Sretni Hrvati na Eurojackpotu osvojili po 90.000 eura!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 16. rujna 2025., a glavni dobitak iznosi 116.000.000,00 eura
Raskrižje koje je posvađalo Hrvatsku. Tko ima prednost? Na ovom na testu padaju ko kruške
RIJEŠITE TEST

Raskrižje koje je posvađalo Hrvatsku. Tko ima prednost? Na ovom na testu padaju ko kruške

Da vas vidimo, znalci! Možete li imati 10 od 10 na testu? Ubacili smo i pitanje oko kojeg se ni stručnjaci ne mogu složiti tko ima prednost. Pa da vidimo što vi kažete
Novi detalji: Robinson priznao zločin ocu, rekao da bi se radije ubio nego predao. Zvali pastora
TERETE GA ZA 3 KAZNENA DJELA

Novi detalji: Robinson priznao zločin ocu, rekao da bi se radije ubio nego predao. Zvali pastora

Osumnjičeni Tyler Robinson uhićen zbog pucnjave na Charlieja Kirka najvjerojatnije će se suočiti s optužnicom za teško ubojstvo, nedopušteno korištenje vatrenog oružja s posljedicom teških tjelesnih ozljeda te za ometanje pravde.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025