O FESTIVALU U BENKOVCU

Aras o zabraniteljima: 'Oni su svoju katarzu doživjeli, bilo bi u redu da i mi dobijemo priliku'

Piše Iva Tomas,
Aras o zabraniteljima: 'Oni su svoju katarzu doživjeli, bilo bi u redu da i mi dobijemo priliku'
Poziva na mir, poštovanje i slobodu te da se pokaže kako se u Hrvatskoj “jamči sloboda znanstvenog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva”

Otkazivanje festivala "Nosi se" u Benkovcu zadnjih je dana glavna tema. Ipak, festival nije otkazan, odgođen je zbog poštovanja prema građanima Benkovca i pokušaja izbjegavanja neželjenog opsadnog stanja, priopćio je Juraj Aras, umjetnički direktor festivala.

- U stvarnosti festival NOSI SE upravo i dalje traje realizirajući svoju osnovnu misiju: polemičko promišljanje stvarnosti koju živimo, u cilju pluralizma, demokracije i poštovanja institucija ove države. Nastavlja se, doduše, u nešto promijenjenim uvjetima i s nešto promijenjenim sredstvima. Mislili smo da u 21. stoljeću više ništa novo ne možemo izmisliti ali izgleda da smo zajedničkim angažmanom stvorili novu performativnu praksu. Festival je s benkovačkog tla eksplodirao u javni prostor i pretvorio ga u agoru u kojoj se traži rješenje na temu zadnje najavljene tribine Diskurzivnog releja: “Istinom protiv nasilja”. S nasiljem smo počeli, a s istinom ćemo završiti - ne znamo točno kad ali nećemo odugovlačiti, bablje ljeto je jedno od ljepših perioda godine, iskoristimo ga - stoji u priopćenju.

Podsjeća da je festival otvoren koncertom Damira Avdića u petak, 22. kolovoza, ali na promijenjenoj lokaciji.

- Nakon našeg povlačenja s terena u cilju mira u Benkovcu, 25. 8. prosvjednici su u našem terminu i na našoj lokaciji obilježili svoju pobjedu nad umjetničkim sadržajem - slavljem pred PRAZNIM PROSTOROM in situ. Istim onim prostorom koji tri desetljeća stoji prazan i kojeg smo mi željeli ispuniti ozbiljnim umjetničkim sadržajem. Sudbina se poigrala i spontano izrežirala jedan kazališni čin s drugim protagonistima - nastavlja Aras.

Dodaje i da je prazan prostor - prostor maksimalne slobode, a njihova je zadaća da ga, u umjetničkom svijetu, ispune, upravo radi onih koji su pred tim praznim prostorom radosni.

- Oni su svoju katarzu doživjeli, sad bi bilo u redu da i mi dobijemo svoju priliku. To je sve što tražimo, bez vrijeđanja, s poštovanjem, iako različiti, iako nevoljeni ali legitimni građani Republike Hrvatske kojima pravo na izraz pripada po Ustavu i zakonima naše zemlje koju su stvarali još uvijek živi ljudi kao i generacije naših bližih i daljih predaka - stvarali su ovu državu da bi mi bili slobodni - piše.

Poziva na mir, poštovanje i slobodu te da se pokaže kako se u Hrvatskoj “jamči sloboda znanstvenog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva” (članak 69. Ustava RH).

- Direkcija festivala nastavlja svoj rad na produkciji zahvalna svim uključenima u ovu polemiku od najviših instanci, Vlade Republike Hrvatske, branitelja, novinara, kolumnista, teoretičara, umjetnika do brojnog građanstva. Program se fluidno nastavlja - pratite naše objave na fb eventu NOSI SE 2025. (na žalost u odsudnom trenutku službena stranica www.teatroverrdi.eu nam je pukla). Srdačan pozdrav svima, ma gdje bili! - zaključio je Aras.

