Australci se prže na 49°C, dio zemlje zahvatili su i požari

Veliki toplinski val doveo je do šumskih požara na jugoistoku Australije, zbog čega su stotine stanovnika ruralnih gradova evakuirani, dok je Melbourne zabilježio najtopliji dan u gotovo 17 godina.

Temperature u dijelovima Melbournea, glavnog grada druge najmnogoljudnije australske savezne države Victorije, premašile su 45 stupnjeva Celzija.

Gradovi u sjeverozapadnoj regiji Mallee u Victoriji također su dosegli najvišu temperaturu od 48,9 stupnjeva Celzija, oborivši državni rekord, prema preliminarnim podacima Australskog meteorološkog zavoda.

Toplinski val, najgori od šumskih požara Crne subote 2009. u kojima je u Victoriji poginulo 173 ljudi, povećao je upozorenje na mogućnost požara u nekim dijelovima države na ekstremnu razinu. Mnogi dijelovi zemlje još se uvijek oporavljaju od velikih šumskih požara početkom mjeseca, koje je također uzrokovao toplinski val.

Chris Hardman, glavni vatrogasni časnik Uprave za šumske požare Victoria, rekao je da gori šest velikih požara, od kojih su tri izvan kontrole.

Rekao je da je vatrogasce najviše brine požar u regiji Otways koji se širi velikom brzinom, ‍a u kojem je izgorjelo oko 10.000 hektara površine i uništeno najmanje tri objekta.

"Vatrogasci su obavili nevjerojatnu količinu posla ​kako bi pokušali obuzdati taj požar preko noći", rekao je na konferenciji za novinare, kako je opet došlo toplije vrijeme i počeli su jaki udari vjetra, požarište je uočeno izvan svojih izvornih linija, pojašnjava.

Hardman je upozorio da bi jaki vjetrovi do 70 km/h koji se predviđaju za večer mogli dodatno proširiti požar, dovodeći u opasnost domove ljudi.

"Imat ćemo snažnu promjenu vjetra s juga na jugozapad", rekao je. "Taj će se požar proširiti, razvit će oblak, pokupit će stvarno značajnu energiju i vidjet ćemo nepravilno i ekstremno ponašanje požara."

Hitne službe su osobno upozorile oko 1100 domova, a poslani su SMS-ovi na oko 10 000 telefona pozivajući stanovnike da napuste regiju, rekao je zapovjednik vatrogasne službe Victorije Jason Heffernan.

Potpuna zabrana paljenja vatre proglašena je diljem Victorije dok dužnosnici pokušavaju smanjiti rizik od novih požara.

Organizatori teniskog turnira Australian Opena u Melbourneu rekli su da će se mečevi na vanjskim terenima i zatvaranje krovova održavati prema protokolima za ekstremne vrućine. Mečevi za osobe u invalidskim kolicima odgođeni su za srijedu.

U unutrašnjosti Victorije, temperature u nekim ruralnim gradovima oborile su lokalne rekorde. Zračna luka Hopetoun i Walpeup u regiji Mallee, oko 477 km sjeverozapadno od Melbournea, dosegli su 48,9 °C, najvišu temperaturu zabilježenu u povijesti te savezne države.

Nathan Grayling, mesar iz grada Ouyena, rekao je za ABC Radio da će pokušati što više hladiti svoju radnju, a očekuje se da će većina stanovnika ostati u zatvorenom prostoru.

„Ako sve obavimo, mogli bismo ranije završiti i otići u lokalni pub na pivo“, rekao je Grayling.