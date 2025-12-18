Obavijesti

News

Komentari 0
Nakon stravičnog napada u Sydneyju

Australija obećala obračun s govorom mržnje protiv Židova

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Australija obećala obračun s govorom mržnje protiv Židova

Otac i sin sumnjiče se da su otvorili vatru dok su stotine ljudi slavile Hanuku na poznatoj plaži Bondi u Sydneyu u nedjelju

Australski premijer Anthony Albanese u četvrtak je obećao obračunati se s govorom mržnje koji je pokrenuo napad na židovsko blagdansko slavlje na plaži Bondi u Sydneyu, dok je najmlađa od 15 žrtava pokopana.

Otac i sin sumnjiče se da su otvorili vatru dok su stotine ljudi slavile Hanuku na poznatoj plaži Bondi u Sydneyu u nedjelju. Vlasti kažu da se čini da je napad, koji je šokirao naciju i zbog kojeg se strahuje od porasta antisemitizma, inspiriran Islamskom državom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

'Umrijet ću, reci obitelji da sam ih spasio': Svijet skuplja novac za heroja koji je spasio Židove 01:13
'Umrijet ću, reci obitelji da sam ih spasio': Svijet skuplja novac za heroja koji je spasio Židove | Video: 24sata/reuters

Albanese je rekao da će vlada predložiti zakone koji olakšavaju podizanje optužnica protiv osoba koje promiču govor mržnje i nasilje. Tako bi se kazne povećale, otkazivanje ili odbijanje viza bi bilo lakše, a razvio bi se i režim za ciljanje organizacija čiji se vođe bave govorom mržnje, rekao je.

"Australci su šokirani i ljuti. Ja sam ljut. Jasno je da moramo učiniti više kako bismo se još puno više borili protiv ove zle pošasti", rekao je Albanese na konferenciji za novinare na kojoj su najavljene reforme.

MISTERIOZNO PUTOVANJE Teroristi iz Sydneyja prije strave bili mjesec dana na Filipinima: 'Rijetko su izlazili iz sobe...'
Teroristi iz Sydneyja prije strave bili mjesec dana na Filipinima: 'Rijetko su izlazili iz sobe...'

Albaneseova vlada izjavila je da je dosljedno osuđivala antisemitizam u posljednje dvije godine. Progurala je zakon kojim se kriminalizira govor mržnje, a u kolovozu je protjerala iranskog veleposlanika optuživši Teheran za režiranje dvaju antisemitskih napada postavljanjem požara u Sydneyju i Melbourneu.

Antisemitski incidenti su u porastu. Devetnaestogodišnjak iz Sydneya optužen je i bit će saslušan u četvrtak nakon što je u srijedu, sumnjiči se, prijetio nasiljem Židovu na letu iz Balija za Sydney.

Relatives of one of the victims of a mass shooting that targeted Jewish holiday celebration on Sunday, react during a vigil at Bondi Beach, in Sydney
Foto: Hollie Adams

"Policija tvrdi da je muškarac uputio antisemitske prijetnje i geste rukama koje su ukazivale na nasilje prema navodnoj žrtvi, za koju je muškarac znao da je povezana sa židovskom zajednicom", priopćila je u četvrtak australska savezna policija.

Policija tvrdi da su napad na plaži izveli 50-godišnji Sadžid Akram i njegov 24-godišnji sin Naved. Sadžida je policija ustrijelila na mjestu događaja, dok je Naved Akram optužen za 59 kaznenih djela, uključujući optužbe za ubojstvo i terorizam, u srijedu nakon što se probudio iz kome. Sud je u četvrtak potvrdio da je njegov slučaj odgođen do travnja 2026.

TERETE GA I ZA TERORIZAM Tuga u Sydneyu: Počeli pogrebi žrtava masakra, napadača su optužili za 59 kaznenih djela
Tuga u Sydneyu: Počeli pogrebi žrtava masakra, napadača su optužili za 59 kaznenih djela

Policija istražuje mreže Islamske države sa sjedištem u Australiji, kao i navodne veze napadača s militantima na Filipinima.

Filipinsko vijeće za nacionalnu sigurnost u srijedu je izjavilo da Sadžid Akram i njegov sin, iako u studenom jesu bili u zemlji mjesec dana, nisu sudjelovali u nikakvoj vojnoj obuci.

Australia Sydney: Citizen Hero Disarms Attacker During Bondi Beach Shooting
Foto: Fotogramma

Poznato je da mreže povezane s Islamskom državom djeluju na Filipinima i da imaju određeni utjecaj na jugu zemlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025