Australija obećala obračun s govorom mržnje protiv Židova

Australski premijer Anthony Albanese u četvrtak je obećao obračunati se s govorom mržnje koji je pokrenuo napad na židovsko blagdansko slavlje na plaži Bondi u Sydneyu, dok je najmlađa od 15 žrtava pokopana.

Otac i sin sumnjiče se da su otvorili vatru dok su stotine ljudi slavile Hanuku na poznatoj plaži Bondi u Sydneyu u nedjelju. Vlasti kažu da se čini da je napad, koji je šokirao naciju i zbog kojeg se strahuje od porasta antisemitizma, inspiriran Islamskom državom.

Pokretanje videa... 01:13 'Umrijet ću, reci obitelji da sam ih spasio': Svijet skuplja novac za heroja koji je spasio Židove | Video: 24sata/reuters

Albanese je rekao da će vlada predložiti zakone koji olakšavaju podizanje optužnica protiv osoba koje promiču govor mržnje i nasilje. Tako bi se kazne povećale, otkazivanje ili odbijanje viza bi bilo lakše, a razvio bi se i režim za ciljanje organizacija čiji se vođe bave govorom mržnje, rekao je.

"Australci su šokirani i ljuti. Ja sam ljut. Jasno je da moramo učiniti više kako bismo se još puno više borili protiv ove zle pošasti", rekao je Albanese na konferenciji za novinare na kojoj su najavljene reforme.

Albaneseova vlada izjavila je da je dosljedno osuđivala antisemitizam u posljednje dvije godine. Progurala je zakon kojim se kriminalizira govor mržnje, a u kolovozu je protjerala iranskog veleposlanika optuživši Teheran za režiranje dvaju antisemitskih napada postavljanjem požara u Sydneyju i Melbourneu.

Antisemitski incidenti su u porastu. Devetnaestogodišnjak iz Sydneya optužen je i bit će saslušan u četvrtak nakon što je u srijedu, sumnjiči se, prijetio nasiljem Židovu na letu iz Balija za Sydney.

Foto: Hollie Adams

"Policija tvrdi da je muškarac uputio antisemitske prijetnje i geste rukama koje su ukazivale na nasilje prema navodnoj žrtvi, za koju je muškarac znao da je povezana sa židovskom zajednicom", priopćila je u četvrtak australska savezna policija.

Policija tvrdi da su napad na plaži izveli 50-godišnji Sadžid Akram i njegov 24-godišnji sin Naved. Sadžida je policija ustrijelila na mjestu događaja, dok je Naved Akram optužen za 59 kaznenih djela, uključujući optužbe za ubojstvo i terorizam, u srijedu nakon što se probudio iz kome. Sud je u četvrtak potvrdio da je njegov slučaj odgođen do travnja 2026.

Policija istražuje mreže Islamske države sa sjedištem u Australiji, kao i navodne veze napadača s militantima na Filipinima.

Filipinsko vijeće za nacionalnu sigurnost u srijedu je izjavilo da Sadžid Akram i njegov sin, iako u studenom jesu bili u zemlji mjesec dana, nisu sudjelovali u nikakvoj vojnoj obuci.

Foto: Fotogramma

Poznato je da mreže povezane s Islamskom državom djeluju na Filipinima i da imaju određeni utjecaj na jugu zemlje.