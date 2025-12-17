Teroristi iz Sydneyja prije strave bili mjesec dana na Filipinima: 'Rijetko su izlazili iz sobe...'

Otac i sin osumnjičeni za strašni napad na Bondi plaži proveli su gotovo cijeli svoj boravak na Filipinima zatvoreni u hotelskoj sobi, rijetko izlazeći i bez ikakvih posjeta, otkrivaju filipinska policija i osoblje hotela.

Novi rezultati istrage bacaju svjetlo na putovanje Sajida i Naveeda Akrama, jer se ranije špekuliralo da su na Filipinima mogli proći vojnu obuku povezanih islamističkih skupina, piše The Guardian.

Podsjetimo, australske vlasti terete 24-godišnjeg Naveeda za čak 59 kaznenih djela, među kojima je i 15 točaka za ubojstvo, nakon što je u nedjelju izveo krvavi napad na proslavi Hanuke na plaži Bondi. Njegov otac, 50-godišnji Sajid, ubijen je u pucnjavi s policijom, dok je Naveed teško ranjen. Naveed je također optužen za teroristički čin, koji istražitelji smatraju djelomično inspiriranim Islamskom državom. U automobilu kojim su došli na plažu pronađena je zastava IS-a, a ranija istraživanja australske obavještajne agencije Asio ukazivala su na njegove veze s radikalnim islamistima.

Takvi su podaci potaknuli nagađanja da su otac i sin tijekom boravka od 1. do 28. studenog u Davaou mogli tražiti upute ili obuku, no filipinska policija je u srijedu posjetila hotel GV i utvrdila da su Akrami cijelo vrijeme boravili u istoj sobi.

Jedna od zaposlenica hotela, Jenelyn Sayson, izjavila je za Guardian da se par nije ponašao sumnjivo. - Prvotno su rezervirali sobu online na sedam dana, no po dolasku su tražili produženje i nastavili ga obnavljati sve do odjave. Stigli su s jednim velikim kovčegom i ruksakom. Izlazili su vrlo rijetko i nikada nismo vidjeli da im itko dolazi u posjet - rekla je.

Sayson je dodala da nisu bili razgovorljivi, iako bi sin povremeno pozdravio osoblje. Naveed je čak pitao gdje mogu kupiti durian, no kasnije su rekli da ga nisu uspjeli nabaviti. Osoblje je u kantama za smeće pronalazilo ostatke brze hrane, a nisu ostavili nikakve dokumente.

Filipinski savjetnik za nacionalnu sigurnost, Eduardo Año, potvrdio je da otac i sin vjerojatno nisu napuštali Davao. - Nema dokaza da su išli izvan grada. Naša istraga je još u tijeku - izjavio je Año.

On je odlučno odbacio medijske tvrdnje da su Akrami u gradu Marawi, mjestu opsade povezane s Islamskom državom 2017. godine, prošli terorističku obuku. - Samo prisustvo u Davaou ne potvrđuje optužbe za vojnu obuku, a trajanje boravka nije bilo dovoljno za strukturiranu i smisleno organiziranu obuku - naglasio je Año, dodajući da filipinske vlasti aktivno surađuju s australskim kolegama kako bi se utvrdila svrha njihovog putovanja.

Glasnogovornik predsjednika Ferdinanda Marcosa Jr. odbacio je izvještaje koji prikazuju Filipine kao 'žarište za obuku ISIS-a', dok je filipinska vojska izvijestila da je broj militanata povezanih s IS-om pao na pedesetak i da u posljednjih nekoliko godina nisu zabilježene aktivnosti stranih terorista. - Ne vidimo vjerodostojnost u izvješćima da su napadači ovdje prošli obuku - poručio je general Romeo Brawner.

Sve ovo baca sumnju na medijske tvrdnje da su Akrami koristili putovanje na Filipine kako bi prošli obuku za napad. Prema lokalnim izvorima, njihov život u hotelu bio je monotono povučen, bez kontakta s lokalnom zajednicom ili bilo kakvih tragova vanjskih aktivnosti, što dodatno otežava povezivanje boravka s eventualnim terorističkim planovima.