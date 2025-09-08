Pedesetogodišnja Petterson je proglašena krivom za ubojstva svoje svekrve Gail Patterson, svekra Donalda Pattersona i Gailine sestre Heather Wilkinson
Australka otrovnim gljivama ubila muževu obitelj. Dobila je doživotnu kaznu zatvora
Australka Erin Patterson, proglašena krivom za ubojstva troje starijih rođaka svog otuđenog supruga kojima je servirala obrok s otrovnim gljivama, u ponedjeljak je osuđena na doživotnu kaznu zatvora, javlja njemačka agencija dpa. Sudac Christopher Beale je u ponedjeljak na Vrhovnom sudu australske savezne države Victorije osudio Patterson na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta u razdoblju od 33 godine. Beale je čitajući presudu naveo "otegotne okolnosti", uključujući planiranje trovanja i "ogromnu izdaju povjerenja".
Porota je Patterson u srpnju proglasila krivom za trostruko ubojstvo i pokušaj ubojstva obrokom koji je servirala u srpnju 2023.
Patterson se izjasnila da nije kriva po optužnici i rekla je da se radi o slučajnim smrtima.
Beale ju je osudio na doživotnu kaznu zatvora za svako od tri ubojstava i 25 godina zatvora za pokušaj ubojstva.
"Ne oklijevam utvrditi da vaše zlodjelo spada u najgoru kategoriju za zločine ubojstva i pokušaja ubojstva", rekao je sudac Beale.
"Težina Vašeg prijestupa opravdava maksimalnu kaznu za Vaše zločine".
Pedesetogodišnja Petterson je proglašena krivom za ubojstva svoje svekrve Gail Patterson, svekra Donalda Pattersona i Gailine sestre Heather Wilkinson, zajedno s pokušajem ubojstva Iana Wilkinsona, Heatherinog supruga.
Trojac je preminuo u bolnici nekoliko dana nakon što su pojeli obrok.
Ian Wilkinson je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu, no uspio se oporaviti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+