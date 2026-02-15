Obavijesti

Australka u Medulinu u prevari ostala bez desetak tisuća eura

Piše Luka Safundžić,
Australka u Medulinu u prevari ostala bez desetak tisuća eura
Foto: PU istarska

Policija traga za počiniteljem i upozorava građane, pogotovo one starije dobi, na dodatan oprez kako ne bi postali žrtve kaznenih djela, rekla je policija

Admiral

84-godišnja australska državljanka postala je žrtva drske prijevare u Medulinu. Pulska policija zaprimila je prijavu 13. veljače nakon što je žena na svom kućnom pragu primila muškarca koji se predstavio kao inspektor.

Prema policijskim informacijama, muškarac je tvrdio da provodi istragu o nestanku novca u banci i naveo ženu da sa svog računa podigne novac kako bi provjerio otiske prstiju zaposlenika banke koji navodno kradu novac. Povjerovavši u priču, žena je u nekoliko navrata predala više desetaka tisuća eura.

Policija intenzivno istražuje okolnosti događaja i traga za počiniteljem. Policijska uprava istarska ponovno upozorava građane, posebno starije osobe, na oprez.

Starije osobe često postaju žrtve prijevara zbog svoje poodmakle dobi, nepažnje ili neupućenosti, a počinitelji koriste i činjenicu da mnogi žive sami. Prevaranti se pritom lažno predstavljaju kao službene osobe, djelatnici banaka, zdravstveni djelatnici ili policijski službenici, kako bi žrtve navele da učine nešto na svoju štetu.

Kako bi se izbjegle ovakve i slične prijevare, policija savjetuje: Ne ustupajte svoje osobne podatke nepoznatim osobama. Ako netko traži vaše bankovne podatke, odmah obavijestite banku i policiju. Ne pokazujte dokumente i bankovne kartice nepoznatim osobama niti šaljite njihove preslike.

Zapamtite da banke nikada ne traže provjeru stanja računa telefonom niti žurne transakcije. U nedoumici prekinite kontakt, obratite se članovima kućanstva ili osobi od povjerenja.

Policija apelira na građane da budu oprezni, ne puštaju neznance u svoj dom i da upozore roditelje, bake i djedove o opasnostima koje vrebaju.

