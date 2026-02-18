Austrija želi smanjiti ovisnost o SAD-u: Plin će uvoziti iz Afrike

Austrija nastoji proširiti proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i uvoziti više plina iz Afrike kako bi izbjegla preveliku ovisnost o američkom ukapljenom prirodnom plinu (LNG) u kontekstu promjena u opskrbi EU-a energentima, rekla je u srijedu državna tajnica za energiju Elisabeth Zehetner.

Europska unija će do kraja 2026. zaustaviti uvoz ruskog ukapljenog prirodnog plina (LNG), a uvoz plina plinovodima do 30. rujna 2027., uz sankcije Moskvi zbog rata u Ukrajini.

Europske zemlje sada plin nabavljaju uglavnom iz Norveške i SAD-a, po višim cijenama. Mnoge vlade strahuju da će ovisnost o ruskom plinu zamijeniti ovisnošću o američkom LNG-u, i to u uvjetima pojačanih trgovinskih napetosti i političkih promjena za mandata predsjednika Donalda Trumpa.

„SAD je danas nepredvidljiv pa mi u Austriji stvarno jako vodimo računa da LNG nabavljamo iz više izvora“, rekla je austrijska državna tajnica za energetiku.

Zehetner je među ministrima iz 38 zemalja OECD-a koji su se okupili na sastanku Međunarodne agencije za energiju (IEA) u Parizu kako bi raspravljali o energetskoj sigurnosti.

„Od početka prošle godine ne uvozimo ruski plin, ali se sada suočavamo s istom temom s LNG-om. A ako više od 40 posto europskog uvoza LNG-a dolazi iz SAD-a, moramo se zapitati nismo li jednu ovisnost zamijenili drugom“, dodala je.

Američki ministar energetike Chris Wright kritizirao je u utorak fokus IEA-e na obnovljive izvore energije i klimatsku politiku, pozivajući Europu da kupuje više američkog LNG-a po, kako je rekao, niskim cijenama.

Zehetner je pak istaknula da je većina ministara na prvoj sjednici u srijedu potvrdila da namjerava proizvoditi više energije iz obnovljivih izvora zato što je iz domaće proizvodnje i jeftina je.

Plin je ipak i dalje ključan za stabilnu opskrbu, naglasila je austrijska dužnosnica.

„Domaća proizvodnja pouzdanija je od bilo kakvog uvoza... ali znamo da ćemo još desetljećima biti ovisni o plinu. Pitanje je samo kako ćemo živjeti s tom ovisnošću", rekla je Zehetner.

Austrija se, prema njezinim riječima, nada da će više plina uvoziti iz Afrike, plinovodom Transmed preko Italije.

Beč priželjkuje i veći uvoz s rumunjskog polja Neptun Deep u Crnom moru koje razvija austrijska tvrtka OMV, s planiranim početkom proizvodnje u idućoj godini.

Austrija već uvozi plin iz Norveške, SAD-a i Katara.

Na pitanje o potencijalnom povratku ruskom plinu, Zehetner je rekla da bi Austrija radije kupovala obnovljivu energiju od Ukrajine, ali je dodala da bi se, ako se postigne mirovni sporazum prihvatljiv Kijevu, mogao razmotriti uvoz određene količine ruskog plina.

„Što se tiče uloge Rusije... naučili smo lekciju i ne želimo više biti ovisni ni o kome“, zaključila je austrijska dužnosnica.