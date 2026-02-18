Slovačka proglasila izvanredno stanje: Rafineriji dopušteno povlačenje nafte iz rezervi

Slovačka vlada objavila je u srijedu izvanredno stanje u opskrbi naftom, odobrivši rafineriji Slovnaft 'posudbu' barela iz strateških rezervi kako bi zaštitila domaće tržište goriva.

Naftovod Družba oštećen je u sukobima u Ukrajini i isporuke ruske nafte obustavljene su 27. siječnja, napominje novinska agencija TASR.

Vlada je zato na sjednici u srijedu objavila izvanredno stanje u opskrbi naftom, odobrivši rafineriji Slovnaft 'posudbu' do 250 tisuća tona nafte iz strateških rezervi.

Rafinerija će državi za 'posuđenu' naftu dati financijski polog ili bankovno jamstvo u odgovarajućoj računovodstvenoj vrijednosti, navodi TASR.

Rezerve moraju biti dopunjene najkasnije do rujna.

Slovnaft napominje da će 250 tisuća barela trebalo biti dovoljno najmanje mjesec dana.

Uz Družbu, Slovnaft naftu može uvoziti naftu i Jadranskim naftovodom, koji se do sada koristio samo za dopremu barela iz alternativnih izvora i pokrivao je tek mali dio potreba rafinerije, napominje slovačka novinska agencija.

Prema upravi rafinerije, povećanje isporuka Jadranskim naftovodom do punog kapaciteta trajalo bi 20 do 30 dana.

Slovački premijer Robert Fico istaknuo je nakon sjednice vlade dva problema u dopremi nafte Jadranskim naftovodom.

"Problem je što, kao prvo, nismo ispitali puni kapacitet Jadranskog naftovoda i, kao drugo, ako smo plaćali ili plaćamo tranzitnu naknadu od jednog eura po toni nafte po 100 kilometara, u slučaju Hrvatske (ona) iznosi preko pet eura", rekao je Fico.

"Naknade su pet puta veće ako naftu transportiramo Jadranskim naftovodom do Austrije, Mađarske i Slovačke", ustvrdio je slovački premijer.

Slovačka vlada objavila je u srijedu i da Slovnaft obustavlja isporuke dizela u Ukrajinu i da će sve naftne proizvode sada usmjeriti na domaće tržište.

Ministrica gospodarstva Denisa Sakova rekla je da češki ministar industrije i trgovine Karel Havliček trenutno razmatra mogućnosti dopreme nafte i naftnih proizvoda. Promjena smjera isporuka i doprema iz Češke mogla bi biti rezervna opcija u budućnosti, ali bi na češkoj strani zahtijevala značajna ulaganja, naglasila je slovačka ministrica.

Mađarski MOL, većinski vlasnik Slovnafta, objavio je u ponedjeljak da je od mađarskog ministarstva energetike zatražio zeleno svjetlo za povlačenje 250 tisuća tona nafte iz strateških rezervi.

Isporuke ruske nafte u Mađarsku i Slovačku naftovodom Družba obustavljene su 27. siječnja i MOL namjerava pokriti taj manjak naftom koju će dopremiti morem, stoji u priopćenju objavljenom na stranicama mađarske tvrtke.

Putovanje morem traje dulje pa se ta ruta opskrbe uspostavlja "postupno", napominju u MOL-u, dodajući da bi prve pošiljke trebale stići u hrvatsku luku Omišalj početkom ožujka i trebat će im dodatnih pet do 12 dana da se dopreme u rafinerije MOL Grupe.

To bi značilo da će stići tek otprilike sredinom ožujka.

Ako se opskrba naftom s istoka u idućim danima ne normalizira, Mađarska će možda morati otpustiti 250 tisuća barela nafte iz strateških rezervi, u prvom krugu, upozorio je MOL u priopćenju, uz napomenu da aktualna situacija ne predstavlja prijetnju maloprodaji goriva i nije izazvala poremećaj u opskrbi tržišta.