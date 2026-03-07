Doznajemo! Vlada će ponovno ograničiti cijene goriva: 'Opet ćemo spriječiti udar na građane'

Bez ikakvih mjera i postupanja Vlade, cijene goriva bi prema izračunu Agencije za ugljikovodike, rasla 24 centa po litri dizel i 9 centa po litri benzin.

Prosječan spremnik dizela tako će stajati oko 11 i pol eura više, dok će za benzin poskupljenje iznositi oko četiri eura. Konačne cijene ovisit će i o zatvaranju burzi u ponoć.

Marijan Krpan iz Agencije, ranije je za N1 objasnio razlog rasta cijena derivata na mediteranskom tržištu.

- Recimo dizel je skočio sa 750 dolara po toni na današnju cijenu od 1120 dolara po toni, to je stvarno bitna promjena u cijeni. Isto tako i benzin je skočio, nešto manje on, za neto više od 100 dolara po toni - rekao je.

Vlada će, kako neslužbeno doznaje 24sata, održati sjednicu u ponedjeljak. Očekuje se odluka u vezi s regulacijom cijena, kako bi se spriječio tako snažan cjenovni udar za građane. Inače, Vlada je ranije, sve do srpnja, tri godine ograničavala cijene goriva.