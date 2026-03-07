Obavijesti

News

Komentari 12
SJEDNICA U PONEDJELJAK

Doznajemo! Vlada će ponovno ograničiti cijene goriva: 'Opet ćemo spriječiti udar na građane'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Doznajemo! Vlada će ponovno ograničiti cijene goriva: 'Opet ćemo spriječiti udar na građane'
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Bez ikakvih mjera i postupanja Vlade, cijene bi, prema izračunu Agencije za ugljikovodike rasle od utorka: 24 centa po litri dizel, 9 centa po litri benzin...

Admiral

Bez ikakvih mjera i postupanja Vlade, cijene goriva bi prema izračunu Agencije za ugljikovodike, rasla 24 centa po litri dizel i 9 centa po litri benzin. 

Prosječan spremnik dizela tako će stajati oko 11 i pol eura više, dok će za benzin poskupljenje iznositi oko četiri eura. Konačne cijene ovisit će i o zatvaranju burzi u ponoć.

SUBVENCIJE ZA STRUJU Plenković: Vlada je spremna intervenirati zbog cijena goriva
Plenković: Vlada je spremna intervenirati zbog cijena goriva

Marijan Krpan iz Agencije, ranije je za N1 objasnio razlog rasta cijena derivata na mediteranskom tržištu. 

- Recimo dizel je skočio sa 750 dolara po toni na današnju cijenu od 1120 dolara po toni, to je stvarno bitna promjena u cijeni. Isto tako i benzin je skočio, nešto manje on, za neto više od 100 dolara po toni - rekao je. 

POSLJEDICE Stručnjaci o rastu cijena goriva zbog rata: 'Dizel bi mogao poskupiti i do 21 cent po litri'
Stručnjaci o rastu cijena goriva zbog rata: 'Dizel bi mogao poskupiti i do 21 cent po litri'

Vlada će, kako neslužbeno doznaje 24sata, održati sjednicu u ponedjeljak. Očekuje se odluka u vezi s regulacijom cijena, kako bi se spriječio tako snažan cjenovni udar za građane. Inače, Vlada je ranije, sve do srpnja, tri godine ograničavala cijene goriva. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Trump prijeti još jačim udarima na Iran. I nakon njihove isprike nastavili napade na više država
IZ MINUTE U MINUTU

Trump prijeti još jačim udarima na Iran. I nakon njihove isprike nastavili napade na više država

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'
UKRAJINA TRAŽI PREDSJEDNIKA

Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'

Dok se Zelenskog doživljava kao čovjeka Londona - a ranije i Washingtona - Klička se često percipira kao “njemački kadar”. Te će nijanse u budućoj perspektivi biti itekako važne
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?
RASPALA SE

Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?

Istarska policija intenzivno nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti koje su dovele do smrti tri osobe u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Identitet im je i dalje nepoznat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026