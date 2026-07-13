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TEŠKA DIJAGNOZA

Austrijski ministar otkrio da boluje od raka: 'Ostajem raditi'

Piše HINA,
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Austrijski ministar otkrio da boluje od raka: 'Ostajem raditi'
Foto: Elisa Schu/DPA
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Markusu Marterbaueru (61) dijagnosticiran je limfom. Poručio je da će terapije uklopiti u raspored i nastaviti obavljati ministarske obveze

Austrijski ministar financija Markus Marterbauer boluje od raka i počinje proces liječenja, a istovremeno će ostati na dužnosti i nastaviti raditi, priopćilo je u ponedjeljak ministarstvo financija. Marterbauer, 61-godišnji ekonomist kojeg su u vladu doveli Socijaldemokrati, najpopularniji je ministar u vladajućoj trostranačkoj koaliciji koju predvodi konzervativna Austrijska narodna stranka (ÖVP), pokazuju ankete. Bio je smireno lice teških napora da se proračunski deficit zemlje vrati unutar ograničenja Europske unije od tri posto BDP-a, dok su njegova i ostale vladajuće stranke nastavile gubiti tlo pod nogama u korist krajnje desne Slobodarske stranke.

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"Dijagnosticiran mi je limfom. Bolest koja sada ima vrlo dobre šanse za oporavak, zahvaljujući opsežnim istraživanjima i dobrom austrijskom zdravstvenom sustavu. Međutim, važno je da odmah počnem odgovarajuće liječenje", rekao je Marterbauer.

"Terapije će biti dodatni termini u mom službenom kalendaru i stoga će povremeno rezultirati premještanjem nekih termina. Međutim, tretman će biti planiran na način da ću moći u potpunosti ispunjavati svoje dužnosti i odgovornosti", rekao je.

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U priopćenju nije navedeno koja je vrsta limfoma dijagnosticirana Marterbaueru niti kakvom će se liječenju podvrgnuti, a glasnogovornik je odbio dati više detalja.

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