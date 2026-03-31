Austrijski poduzetnik iz 'afere Skijanje': Živio je u Višnjanu, bio pod istragom u SAD-u...

Puno je pitanja oko slučaja izvlačenja novca iz hrvatskog skijaškog saveza. Jedno od njih je: Tko je Manfred Schobesberger, Austrijanac sa slovačkom adresom osumnjičen da je Pavleku još 2014. počeo nuditi svoje usluge fiktivnih tvrtki za izvlačenje novca?

U Uskokovoj istrazi Schobesberger (rođen 1944., preminuo 2020.), je identificiran kao prva odgovorna osoba za tvrtku Alpine Sports Services u Svetom Kristoforu i Nievesu, onu koja je ispostavljala račune za nikad obavljene poslove Hrvatskom skijaškom savezu i navodno platila 2 milijuna eura radove na Pavlekovoj vili na Ibizi.

Prema priopćenju, on i Pavlek su počeli s izvlačenjem 2014. godine, no Schobesberger je u muljažama aktivan još od početka 90-ih. Tad je imao 15-ak tvrtki u Wyomingu, od kojih je pola registrirano u Zagrebu. U Zvonarničkoj 7, prema javno dostupnim podacima, bilo je sjedište tvrtke String Investments Company koja je osnovana u Wyomingu 1997. godine. Dvije godine ranije, s istom adresom i isto u Wyomingu, osnovao je Deecon Management Corporation. Tu je i tvrtka Marble Arch Europe Ltd., prijavljena u susjedstvu String Investments, na adresi Ribnjak 34/3. Na istoj adresi je i bila prijavljena njegova Cosmomedia, Inc. iz 1996. godine. No ta adresa službeno ne postoji. Slijedi Mark trading limited sa sjedištem u Domagojevoj 12, pa Contrade sa sjedištem u Višnjanu. Sve te tvrtke su ugašene. Ova tvrtka u Višnjanu je posebno zanimljiva jer je registrirana u Milanezima. U katastru se vidi da je tu kuća koja se još uvijek vodi na njega, iako je mrtav od 2020. godine. I tu je registrirano nekoliko tvrtki za uvoz - izvoz ili nekretnine kojima su vlasnici Talijani, Švicarci i Nijemci.

U katastru je zapisana i njegova adresa u Tirolu, gdje je obiteljska kuća.

Pod povećalom FBI-ja i Slovačke

Schobesbergerovo djelovanje u SAD-u nije ograničeno samo na otvaranje raznih tvrtki za uvoz i izvoz, investicije i savjetovanja. 2000-ih je bio prijavljen na adresi u Slovačkoj. Ta adresa, u gradu Malacky, korištena je za ukupno 20 tvrtki registriranih u Wyomingu i Delawareu, mahom za trgovinu, uvoz i izvoz i poslovno savjetovanje. Riječ je zapravo o poštanskom sandučiću. Do 2004. godine, nesmetano je operirao po SAD-u i Slovačkoj, a onda je, prema javno dostupnim podacima, Slovačka preko međunarodne pravne pomoći tražila 30. prosinca 2004. godine podatke o poslovanju tvrtki Trio Service Slovakia LLC, Nealko LLC i Carrington International Business Ltd. te Petera Blaška i Manfreda Schobesbergera. Tri tvrtke su registrirane u Slovačkoj, tu je više igrača, a Peter Blaško, baš kao i drugi strani akteri ove afere, na sebi ima više desetaka tvrtki, bilo ugašenih ili aktivnih. Podaci o istrazi nisu javni, čak ni s američke strane, osim da je u jednom trenutku prema arhivskim spisima suda u Delawareu, u sve uključen i FBI.

Nismo uspjeli pronaći je li kasnije kazneno odgovarao, ni on ni Blaško, ali većina tvrtki je otišla u stečaj. Bio je vezan i uz Varaždin, konkretno za Zagrebačku 89 u Varaždinu. Na toj adresi je zadnje bio aktivan 2016. godine, imao je i hrvatski broj mobitela koji je danas ugašen, a riječ je o adresi na kojoj je Tehnološki park Varaždin. Koliko smo uspjeli rekonstruirati, Schobesberger je tamo imao virtualnu tvrtku, odnosno poštanski sandučić, još dok se sve zvalo Biotehnološki park Varaždin. Uz njega se veže i tvrtka Masterplan enterprises LTD. iz Ujedinjenog Kraljevstva, u kojoj je bio poslovni partner s jednim Slovencem. I tu se opet otvara mreža holdinga, tvrtki i obrta. Iz britanskog registra je vidljivo da je jedno vrijeme živio i u Parizu. Na toj adresi je trenutno 47 različitih obrta i tvrtki koje s njim nemaju veze, dakle opet je koristio samo poštanski sandučić kao adresu koju je dao vlastima. Schobesberger je preminuo 19. ožujka 2020. godine, u dobi od 75 godina. Tad, prema sumnjama Uskoka, tvrtku Alpine Sports Services preuzima Martina Streženička. Slovakinja koja, kako smo već pisali, živi u Istri, na području Oprtlja.

Pavlekov osobni pakao

Vedran Pavlek, u luksuznom hotelu. čeka da turski sud donese rješenje o njegovom uhićenju na temelju Interpolove tjeralice. Nakon toga, policija koja ga ionako drži pod nadzorom, službeno će ga uhititi, staviti mu lisice i prevesti ga u pritvor. Od tamo, ide pred ekstradicijski sud gdje će ga pitati slaže li se s izručenjem Hrvatskoj ili ne. Ako se složi, u Hrvatskoj bi morao biti već kroz tjedan dana. Ako odbije, to će trajati duže. U svakom slučaju, prvo će dobiti boravak u turskom ekstradicijskom pritvoru, od 15 do 40 dana. Kad sud odobri izručenje, taj papir ide kod turskog ministra pravosuđa koji ga onda potpisuje. Tek nakon toga, obavještava se hrvatsko Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo unutrašnjih poslova. I tad se turska i hrvatska policija dogovore oko primopredaje, koja će biti na aerodromu kraj Zagreba. Do tad, uz Nenada Erora stignu sve priznati Uskoku i Damir Raos i Martina Streženička. Uskok stigne ispitati sve koji su navodno primili keš kojeg je Eror prevozio po Pavlekovim uputama do Raosa. To je sve mogao izbjeći da se vratio u Hrvatsku čim je u medijima iscurilo da se vodi istraga.