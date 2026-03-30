Tko je najmisterioznija žena u aferi Pavlek? Vodila mu je off shore tvrtku, obožava fitness...

Martina Streženička je najtajanstvenija figura afere Skijanje. Slovakinja rodom, u Hrvatskoj živi preko 15 godina. Trenutno je u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega, jer ima dvojno državljanstvo. Nije nešto aktivna na društvenim mrežama, barem ne zadnjih 10-ak godina. A i tad je na tuđim objavama, poput jedne iz fitness centra gdje joj se zahvaljuju na treningu. Nazvali smo ih i potvrdili su nam da ju poznaju. Tu je i objava iz izlaska u Poreču.

Prema informacijama koje su iz Poreča stigle do 24sata, ima supruga Hrvata. On se, kako kažu, povukao zadnjih desetak godina u središte Istre, u kućicu u šumi i tamo traži tartufe. To se slaže sa zapisima iz poslovnih registara, gdje su dva obrta za prodaju tartufa, među ostalim. Međutim, zadnji osnovan 2025. godine, je ove godine i zatvoren. To se slaže i s objavama na Facebooku u kojima jedna osoba zahvaljuje njemu i Streženički na čuvanju pasa, kao i sa njenom aktivnosti na društvenim mrežama. Kao da su se nakon 2018. godine samo povukli. Zadnji obrt je bio registriran i za trgovinu hrane, pića i duhanskih proizvoda na veliko. Za nju nema dostupnih informacija o adresi, ali za njega ima. U katastru se vidi da je vlasnica nekretnine na kojoj je prijavljen žena iz Austrije. Tu je tipična istarska kamena kuća. Druga adresa, vezana uz zadnji obrt, je kuća u središtu Istre kojoj je prema katastru navodni suprug i vlasnik. Ova žena iz Austrije, vlasnica nekretnine, je suvlasnica tvrtke za prometovanje nekretninama s jednim holdingom iz Austrije. Tvrtka je osnovana 2021. godine.

Podsjetimo, Streženičku se tereti da je po Pavlekovoj uputi preuzela upravljanje offshore tvrtkom Alpine Sports Solutions registriranu u Svetom Kristoforu i Nevisu, te da je preko te tvrtke platila oko dva miljuna eura vrijedne radove na Pavlekovoj vili na Ibizi. Transakcije između te tvrtke i Hrvatskog skijaškog saveza, kako neslužbeno doznajemo, bile su jedan od okidača za Porezni Uskok da pokrene istragu i šalje sve sumnjive nalaze DORH-u, nakon čega je Uskok počeo nadzirati Pavleka, Erora i Raosa.

Ranije smo pisali kako je Streženička do 2012. bila i direktorica jedne, sad ugašene tvrtke. Stupili smo u kontakt s dvije osobe koje ju poznaju iz tog vremena.

- Nije ona nikad bila nešto poduzetna, a koliko se sjećam, bila je tamo jer je bila suvlasnikova djevojka. Kako da kažem, bila je lijepa i bila je tamo - govori nam jedna.

U potrazi za idejom otkud zna Pavleka, pitali smo sugovornicu zna li Streženička skijati.

- Zna, zna. Koliko se sjećam, skijala je - odgovara.

Drugi sugovornik također tvrdi da nikad nije bila zainteresirana za posao.

- Ovo me baš iznenadilo, nije ona neki mastermind. Doduše, ja sam ju poznavao prije 15 godina - rekao je.