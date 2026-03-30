HOTEL S PET ZVJEZDICA

U ovom hotelu Pavlek čeka izručenje?! Cijena noćenja boli glava. Pogledajte kako izgleda

Piše Laura Šiprak,
U ovom hotelu Pavlek čeka izručenje?! Cijena noćenja boli glava. Pogledajte kako izgleda
Foto: Booking

Sud mu odredio istražni zatvor u aferi 'Skijanje', a odluka o izručenju sada je na turskim vlastima

Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek trenutačno se nalazi u luksuznom hotelu Swissotel The Bosphorus u Istanbul, gdje pod nadzorom čeka odluku o izručenju Hrvatskoj. Dok boravi u jednom od poznatijih hotela uz Bospor, Pavlek je u fokusu međunarodne potrage. Za njim je raspisana Interpolova tjeralica, a njegov povratak u Hrvatsku, prema dostupnim informacijama, mogao bi uslijediti vrlo brzo.

U međuvremenu, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je istražni zatvor u sklopu afere 'Skijanje', u kojoj je obuhvaćeno još četvero osumnjičenika. Slučaj se povezuje s izvlačenjem gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza.

Luksuzni Swissotel The Bosphorus, u kojem boravi Pavlek, smješten je u samom središtu Istanbula, nedaleko od prestižne četvrti Nişantaşı, poznate po ekskluzivnim trgovinama i živom noćnom životu.

U ponudi ima više restorana i barova s međunarodnom kuhinjom, kao i bogat wellness sadržaj. Gostima su na raspolaganju luksuzni spa tretmani, fitness centar te bazen na krovu s pogledom na Bospor.

AFERA TRESE SKIJANJE Kako je to moguće? Predsjednik skijaškog saveza poslije svega ostaje na dužnosti: 'Mole me...'
Kako je to moguće? Predsjednik skijaškog saveza poslije svega ostaje na dužnosti: 'Mole me...'

Cijene noćenja variraju ovisno o sezoni i vrsti smještaja. Standardne sobe kreću se od 120 do 250 eura po noći, dok za sobe s pogledom na Bospor treba izdvojiti između 180 i 350 eura. Noćenje u luksuznim apartmanima košta od 400 do 800 € po noći, a veliki luksuzni apartmani mogu ići preko 1000 € po noći.

Razvoj situacije ubrzao se nakon što su se promijenile okolnosti u Turskoj. Tamošnja policija još je ranije, odmah po pokretanju akcije hrvatske policije i USKOK-a, oduzela Pavleku mobitel, prijenosno računalo i osobne bilješke na temelju međunarodnog zahtjeva. Tada nije bio uhićen jer za to nisu postojali zakonski uvjeti.

Sada je situacija drugačija. Hrvatska je već poslala zahtjev za ekstradiciju, a turske vlasti čekaju formalnu potvrdu tjeralice kako bi ga i službeno privele i pokrenule postupak izručenja.

NEDOSTUPAN VLASTIMA Božinović: Interpol je izdao tjeralicu za Vedranom Pavlekom
Božinović: Interpol je izdao tjeralicu za Vedranom Pavlekom

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je tjeralica izdana te naglasio da, nakon odluke turskih vlasti, slijedi predaja hrvatskoj policiji.

Cijeli slučaj sada je u rukama turskih institucija, dok Pavlek rasplet čeka u luksuznom okruženju hotela, pod budnim okom vlasti.

Komentari 27
Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'
TUŽNE SCENE KOD SV. DUHA

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'

Pučka kuhinja kod franjevaca na Svetom Duhu siromašne hrani od 1995. • Broj korisnika povećao se od pandemije • Skuhaju 500 obroka
PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...
NEMA PROLJEĆA

PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...

Od utorka slijedi osjetnije pogoršanje vremena diljem zemlje: Mjestimice se očekuju jaki pljuskovi, a u gorju je moguć snijeg i susnježica
Jembrih: 'U tri dana odrađeno je više od 1200 intervencija'
VATROGASCI NA IZMAKU

Jembrih: 'U tri dana odrađeno je više od 1200 intervencija'

Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih kaže da je angažirano rekordnih 15 visinskih vozila, dok većina intervencija otpada na uklanjanje stabala i sanaciju štete

