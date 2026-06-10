Auto i kamper se sudarili na Pagu: Vozač i putnica iz Hrvatske se bore za život

Tri osobe su teško ozlijeđene u sudaru auta i kampera u utorak oko 9.35 sati na području mjesta Miškovići na Pagu. Sumnja se da je do prometne nesreće došlo kada je 50-godišnji hrvatski državljanin autom išao u smjeru Paga, gdje je krenuo pretjecati vozila ispred sebe, bez da se uvjerio da to i može obaviti bez opasnosti za druge, piše PU zadarska.

Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Tada je došlo do sudara s kamperom austrijskih tablica koji je išao iz suprotnog smjera, a vozio ga je 62-godišnji Austrijanac. U prometnoj nesreći ozlijeđeni su vozač i dvije putnice iz automobila, koji su upućeni na pružanje daljnje liječničke pomoći. Kod 50-godišnjeg vozača i putnice u dobi 40-godina su konstatirane teške i po život opasne ozljede, a kod druge putnice, 25-godišnjakinje su ozljede okvalificirane kao teške.

Zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu policija provodi kriminalističko istraživanje.