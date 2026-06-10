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HRVAT PRETJECAO AUSTRIJANCA

Auto i kamper se sudarili na Pagu: Vozač i putnica iz Hrvatske se bore za život

Piše Iva Tomas,
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Auto i kamper se sudarili na Pagu: Vozač i putnica iz Hrvatske se bore za život
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Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Kod 50-godišnjeg vozača i 40-godišnje putnice su konstatirane teške i po život opasne ozljede, a kod druge putnice, 25-godišnjakinje, ozljede su okvalificirane kao teške

Tri osobe su teško ozlijeđene u sudaru auta i kampera u utorak oko 9.35 sati na području mjesta Miškovići na Pagu. Sumnja se da je do prometne nesreće došlo kada je 50-godišnji hrvatski državljanin autom išao u smjeru Paga, gdje je krenuo pretjecati vozila ispred sebe, bez da se uvjerio da to i može obaviti bez opasnosti za druge, piše PU zadarska.

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Tada je došlo do sudara s kamperom austrijskih tablica koji je išao iz suprotnog smjera, a vozio ga je 62-godišnji Austrijanac. U prometnoj nesreći ozlijeđeni su vozač i dvije putnice iz automobila, koji su upućeni na pružanje daljnje liječničke pomoći. Kod 50-godišnjeg vozača i putnice u dobi 40-godina su konstatirane teške i po život opasne ozljede, a kod druge putnice, 25-godišnjakinje su ozljede okvalificirane kao teške.

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