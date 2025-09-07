Obavijesti

ZAPALIO SE U VOŽNJI

Auto potpuno izgorio na A2 kod Krapine zbog kvara na auspuhu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU primorsko-goranska

Policija je, u suradnji s inspektorom za zaštitu požara, obavila očevid i utvrdila da je do požara došlo uslijed kvara na ispušnom sustavu

Osobni automobil zapalio se na autocesti A2 u petak oko 12:45. Išao je iz smjera Zagreba u smjeru Gornjeg Maclja, a vozač je bio Nijemac (61). Zaustavio se na parkingu benzinske postaje, piše krapinsko-zagorska policija.

Policija je, u suradnji s inspektorom za zaštitu požara, obavila očevid i utvrdila da je do požara došlo uslijed kvara na ispušnom sustavu. Tako je došlo do zapaljenja prednjeg dijela automobila koje je bilo u pokretu. Požar se proširio na cijelo vozilo.

Požar su ugasili vatrogasci koncesionara autoceste i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Krapina. Prilikom požara u potpunosti je izgorio automobil, a ozlijeđenih osoba nije bilo.

