ZAPALIO SE U VOŽNJI
Auto potpuno izgorio na A2 kod Krapine zbog kvara na auspuhu
Čitanje članka: < 1 min
Osobni automobil zapalio se na autocesti A2 u petak oko 12:45. Išao je iz smjera Zagreba u smjeru Gornjeg Maclja, a vozač je bio Nijemac (61). Zaustavio se na parkingu benzinske postaje, piše krapinsko-zagorska policija.
Policija je, u suradnji s inspektorom za zaštitu požara, obavila očevid i utvrdila da je do požara došlo uslijed kvara na ispušnom sustavu. Tako je došlo do zapaljenja prednjeg dijela automobila koje je bilo u pokretu. Požar se proširio na cijelo vozilo.
Požar su ugasili vatrogasci koncesionara autoceste i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Krapina. Prilikom požara u potpunosti je izgorio automobil, a ozlijeđenih osoba nije bilo.
