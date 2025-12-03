Divljak u Varaždinu na zebri udario djevojku (17)! Pobjegao je! Policija traži pomoć građana

Za sad nepoznati vozač je na pješačkom prijelazu u Varaždinu udario 17-godišnjakinju, a onda pobjegao s mjesta nesreće bez da je kontaktirao policiju. Varaždinska policija priopćila je kako rade na utvrđivanju okolnosti, te pozivaju građane koji imaju informacije o događaju da ih kontaktiraju.

- U utorak oko 6.40 sati u Trakošćanskoj ulici u Varaždinu dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena 17-godišnja djevojka. Dok je prelazila cestu preko obilježenog pješačkog prijelaza, u nju je prednjim dijelom vozila udario zasad nepoznati vozač koji se nije zaustavio kako bi propustio pješake. Nesreća se dogodila dok se vozilo kretalo Trakošćanskom ulicom iz smjera Ulice braće Radić prema Ulici Ratimira Hercega. Djevojka je nakon naleta vozila zatražila liječničku pomoć u Općoj bolnici Varaždin, a težina njezinih ozljeda bit će utvrđena naknadno - priopćili su iz policije.

Policija provodi kriminalističko istraživanje te poziva sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nesreći da se jave u Postaju prometne policije Varaždin ili na broj 192, odnosno 042/372-404.