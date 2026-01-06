Tramvajska linija 2 iskliznula je s tračnica na križanju Ilice i Austrijske ulice, u smjeru Jukićeve...
KAOS U GRADU
VIDEO Tramvaj izletio s tračnica u Zagrebu! Pogledajte prizore...
Tramvajska linija 2 iskliznula je s tračnica na križanju Ilice i Austrijske ulice, u smjeru Jukićeve. Ta je linija preusmjerena na Zapadni kolodvor, a linije 6 i 11 prometuju preko Frankopanske, Jukićeve, Republike Austrije, na Ilicu.
Osim toga, prometuju povratno na svoje trase preko Trga bana Josipa Jelačića - potvrdili su nam iz ZET-a.
- Čini nam se da nema većeg kolapsa, srećom da danas rjeđe prometuju - kaže nam čitateljica.
Interventna ekipa vraća postolje u tračnice i uskoro se očekuje normalizacija prometa.
