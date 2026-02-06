Vozač (49) teško ozlijeđen kod Slatine, autom izletio u kanal

Vozač (49) teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u četvrtak između mjesta Čačinci i Zdenci kod Slatine oko 21.30 sati. Izgubio je nadzor nad autom dolaskom do oštrog zavoja ulijevo. Nije prilagodio brzinu stanju i uvjetima ceste, a tom je prilikom auto prešao preko putne bankine i upao u odvodni kanal, piše virovitičko-podravska policija.

Auto je bočnom stranom udario u kosinu kanala, a onda je došlo do podizanja i rotacije auta. Zatim je prednjim dijelom udario u tlo, zarotirao se i zaustavio na poljoprivrednom zemljištu.

Nastala je materijalna šteta, a policija je utvrdila da vozač nije bio pijan. U nesreći je 49-godišnjak teško ozlijeđen.

- Upozoravamo sve vozače da poštuju prometne propise i prilagode brzinu vožnje stanju kolnika i uvjetima na cesti kako bi se spriječile prometne nesreće i teške posljedice - napisali su iz policije.