Azilant brutalno ubio Britanku, a onda otišao u klub i plesao. Dobio je doživotnu. 'Sad pleši!'

Azilanta iz Sudana osudili su na doživotnu kaznu zatvora - s minimalnim rokom od 29 godina, zbog ubojstva hotelske djelatnice Rhiannon Skye Whyte, koju je u listopadu 2024. godine 23 puta izbo odvijačem na željezničkoj postaji u West Midlandsu. Deng Chol Majek pratio je 27-godišnju ženu s posla u hotelu Park Inn u Walsallu, gdje je i sam bio smješten, do obližnje postaje, gdje ju je brutalno napao. Presudu su mu izrekli u petak na Kraljevskom sudu u Coventryju, piše Sky News.

Obitelj ubijene u izjavi na sudu opisala je Majeka kao 'demonskog i neljudskog'.

- Bol i patnja koje proživljavamo od ovog stravičnog napada nešto je s čime se nosimo svaki dan i ne vidimo trenutak kada će to prestati, poručila je obitelj.

Sestra žrtve obratila se izravno ubojici, opisujući zločin kao 'okrutan i nemilosrdan napad na prestrašenu i bespomoćnu mladu ženu za koju tvrdi da s njom nikada nije ni razgovarao niti ju je primijetio'.

- Njezino ime neće biti zaboravljeno, neće postati daleka uspomena. Čuvat ćemo je živom u našem sjećanju, rekla je. 'Ti si, s druge strane, zla noćna mora koja će biti odbačena, poznata samo po svom okrutnom i zlonamjernom činu', dodala je.

Majek nije pokazao nikakve emocije dok mu se sestra obraćala, a podsjetila ga je na snimke koje su prikazale kako se zabavlja i pleše samo nekoliko sati nakon ubojstva.

- Brutalno si napao Rhiannon, a zatim si se zabavljao kao da se ništa nije dogodilo, rekla je.

I majka ubijene, Donna, obratila se Majeku.

- Da te vidimo kako sada plešeš, rekla mu je.

Nakon napada, Majek, koji je od svoje žrtve viši za 25 centimetara, otišao je u drugi dio Walsalla kako bi kupio pivo, a snimljen je i kako briše krv s hlača. U hotel se vratio iza ponoći, zamijenio je krvave japanke tenisicama te je viđen kako se smije i pleše.

Rhiannon Whyte, majka šestogodišnjeg sina, preminula je u bolnici tri dana nakon napada. Pronašli su je strojovođa i kondukter vlaka koji je na postaju stigao pet minuta nakon napada. Sudac Visokog suda Michael Soole rekao je Majeku da nije ponudio nikakvo objašnjenje za svoj čin.

- Sudu niste dali nikakvo objašnjenje za svoje ponašanje, niti bilo kakvu vjerodostojnu osnovu za razmatranje bilo kakvih olakotnih okolnosti. Ne vidim osnove za zakonsku olakotnu okolnost koja se primjenjuje kada je namjera bila nanijeti teške tjelesne ozljede, a ne ubiti, rekao je sudac.