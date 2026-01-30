Leopold u poruci govori sestri četiri dana prije ubojstva: 'K'o psa je volim, svjetska je faca'

I dalje nema konsenzusa među troje vještaka, psihijatra dr. Darka Marčinka s KBC-a Zagreb i vještakinja psihijatrice dr. Tije Žarković Palijan i kliničke psihologinje Ane Pavelić Tremac iz Neuropsihijatrijske bolnice Popovača oko toga je li Leopold B. (49) bio smanjeno ubrojiv ili bitno smanjeno ubrojiv kada je 6. svibnja 2024. na savskom nasipu kod nedovršene bolnice Blato nožem presudio partnerici Kristini K. K. (48). Također, vještaci nisu suglasni oko toga treba li mu odrediti sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja ili ne.

Nije pomogla ni medicinska dokumentacija koja je sudu stigla iz Zatvora u Zagrebu kao ni Leopoldova glasovna poruka jednoj od sestara koju su telekomunikacijskim vještačenjem uspjeli vratiti iz njegova mobitela.

- Temeljem detaljnog uvida u glasovne poruke i dokumentaciju psihijatra Zatvora u Zagrebu iskače jedan izuzetno bitan nalaz. Naime, u nalazu od dana 21. studenoga psihijatar primarijus navodi dvije dijagnoze: jedna je psihoza, a drugo je šizotipni poremećaj ličnosti. U nalazu primarijus navodi da je ispitanik osoba koja verbalizira psihopatološke sadržaje, ali i dalje se stječe utisak simulacije. U zadnjem dostupnom nalazu psihijatra koji kroz duži period od preko godinu dana prati stanje pacijenta navode se dva procesa: psihotični proces, koji nekad zaista može utjecati i biti povezan sa stanjima neubrojivosti, ali i ne mora. Drugi proces je poremećaj ličnosti, koji u najvećem postotku znači da je osoba bila ubrojiva ili, eventualno, smanjeno ubrojiva - dopunio se dr. Marčinko.

Pojasnio je da formulacija zatvorskog psihijatra da se "i dalje stječe utisak stimulacije" znači doslovno da smatra kako Leopold svoje smetnje ili dio tih smetnji simulira.

- Kod psihotičnih poremećaja najčešće se radi o suprotnom fenomenu disimulacije kad pacijent prikriva simptome i nastoji se prikazati kao zdrava osoba. važno je naglasiti da su vještaci iz Neuropsihijatrijske bolnice Popovača kao i ja smetnje optuženoga stavili u isti kategoriju smanjene ubrojivosti. Nitko nije rekao da bi se radilo o neubrojivosti - kazao je dr. Marčinko, koji i dalje smatra da je Leopold bio bitno smanjeno ubrojiv te da kod njega potrebno nastaviti s psihijatrijskim liječenjem.

I vještakinje iz Popovače kazale su kako ostaju kod svog nalaza i mišljenja prema kojemu je Leopold bio smanjeno ubrojiv, ali ne u bitnoj mjeri. I one su, podsjetimo, u svom nalazu i mišljenju spominjale "simulaciju".

- Ono što optuženi nudi nisu halucinacije. Na halucinacije se ne može utjecati niti se one ponašaju drugačije nakon što mi nešto uradimo. U našem slučaju, glas diktira optuženiku broj koji treba zvati da traži pomoć (policiju - op.a.). To ne postoji, to je njegova simulacija. To je dio obrambenog sustava koji je izgradio u nemogućnosti da se nosi s psihičkim sadržajima koji su negativni, kao počinjeno djelo - objašnjavala je dr. Žarković Palijan.

Vezano uz nalaz psihijatra iz zagrebačkog Remetinca kazala je kako postoji nesklad između postavljene dijagnoze i sadržaja koji se navodi.

- Ili je dijagnoza pogrešna ili se sadržaj simulira. Kod psihoza i kroničnih procesa, kako je rekao dr. Marčinko, prisutna je disimilacija psihotičnih sadržaja odnosno pacijent ih negira. Dodala bih da je prošlo dovoljno vremena od počinjenja djela te je optuženi imao dovoljno vremena da osmisli obranu i stoga vjerojatno i dolazi do ovakvih odstupanja - navela je dr. Žarković Palijan.

Kako ne bi ostalo nikakvih dvojbi vezano uz psihičko stanje Leopolda u vrijeme ubojstva, predsjednica sudskog vijeća Županijskog suda u Velikoj Gorici gdje se Leopoldu sudi zbog teškog ubojstva naložit će novo psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje.

Vještak toksikolog Hrvoje Sarajlija rekao je da u vrijeme počinjenja djela Leopold nije bio pod utjecajem psihoaktivnog THC-a ni drugih psihoaktivnih supstanci.

- Mogu se očitovati samo na dostavljene uzorke i podatke policije u obrascima u kojima se navodi da su uzorci krvi i urina uzeti šest sati i 13 minuta od samog događaja. U uzorcima je utvrđena samo prisutnost psiho neaktivnog metabolita karboksi THC-a. To samo znači da je u neko nepoznato doba konzumirao THC, no ne može se reći kad. Da je on učestali konzument zaključuje se iz visoke koncentracije tog karboksi THC-a u mokraći - rekao je toksikolog.

Na pitanje branitelja Rafaela Krešića rekao je da nije u njegovoj domeni ocijeniti interakciju učestalog konzumiranja THC-a s antipsihotikom koji je Leopoldu bio propisan.

Opunomoćenika Kristinine obitelji zanimalo je koliko se dugo psihoaktivni THC zadržava u krvi i urinu nakon konzumiranja.

- Ovisi o konstituciji, ali ne manje od dva dana - rekao je toksikolog.

- Znači li to da optuženi najmanje dva dana ranije nije konzumirao THC? - dodatno je htio provjeriti odvjetnik Marin Ivanović.

- Da, to je točno - potvrdio je vještak.

Tužiteljicu je zanimalo bi li metaboliti psihoaktivnih da je ubijena svakodnevno konzumirala, ne samo marihuanu, nego prema riječima optuženoga, i "teže droge" poput MDMA i kokaina.

- Da je to konzumirala dan prije smrti bilo bi pronađeno - kazao je vještak.

Na sudu je preslušana i već spomenuta glasovna poruka koju je optuženi poslao jednoj od sestara 2. svibnja 2024., dale svega četiri dana prije ubojstva.

- Halo, kako si? Stigla mi je opomena, poslao sam ti sms, za ratu. Nemam za ratu, ako možeš u baku da uplatiš to na račun. Što se tiče zaruka, to je ona mene pitala. Našao sam joj u dnevniku da ima osam dečkiju osim mene... Ko psa je volim, svjetska je faca u nivou holivudskih filmova. Toliko je samozatajna da to nitko ne zna. Odem s njom na trening, dođem kod nje na pauzu na posao pa pijemo kavu, nekad dođem sam, nekad i ona mene zove da dođem. Bio sam triput ovaj tjedan... Došla mi je jednog dana puna onih masnica, ljubavnih ugriza, pod drogom. Natjerao sam je da mi pokaže poruku. Sad se fajtamo. Sjedi s druge strane kreveta i piše poruku, po prstima joj osjećam što tipka, iz nje hvatam slova - nepovezano govori sestri pa dodaje da posla nema, a zbog sina mu se ne ide iz Hrvatske.

Otkriva joj i kako je dvjema sestrama blokirao broj te im se ne javlja.

- Od nervoze i zbog toga s Kristinom znam psovat na balkonu. Čula me par puta i alarmirala sestru. Zna da sam bio u Jankomiru, sad me žele opet strpati tamo. Ne ide mi ni na jednom polju. Spavam u dnevnom boravku, a ona je jednom u pola 3 pobjegla preko balkona. U tom dnevniku piše osam dečkiju, našao sam slova (šifre - op.a) što je s kim radila. Sad je to sve sklonila... Snimi mi što god da te čujem, što bi htjela, smjela, jela - čuje se kako se Leopold smije dok niže riječi koje se rimuju.