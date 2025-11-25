AZOP o objavi osobnih podataka: "Grad Zagreb nije smio objaviti te podatke'

Grad Zagreb našao se pod nadzorom Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) zbog javne objave osobnih podataka 1.100 građana. Na internetskoj stranici Grada objavljen je 'Prijedlog liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam prema socioekonomskom statusu', koji uključuje imena, prezimena i OIB-ove podnositelja zahtjeva, kao i bodove ostvarene u devet potkategorija. Dio podataka otkriva i pripadnost određenim ranjivim skupinama, poput žrtava obiteljskog nasilja, žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu i veterana.

No, iz AZOP-a poručuju da Grad Zagreb nije imao valjan pravni osnovu za objavu podataka. Odluka lokalne samouprave, na koju se Grad pozivao, sama po sebi ne predstavlja zakonsko uporište, a privole ispitanika odnosile su se samo na kontakt podatke, ne na javnu objavu imena, prezimena i OIB-a. Također, pozivanje na Zakon o pravu na pristup informacijama nije opravdalo objavu OIB-ova jer taj zakon ne predviđa objavu identifikacijskih brojeva građana.

AZOP je dodatno istaknuo da Grad Zagreb podnositeljima zahtjeva nije pružio sve informacije o obradi njihovih osobnih podataka, što je obavezno prema GDPR-u. Agencija je naglasila da je objava liste bila moguća i anonimno, primjerice korištenjem inicijala i rednog broja zahtjeva, čime bi se postigla ista svrha bez ugrožavanja privatnosti građana.

- Naposljetku ističemo da je Grad Zagreb mogao objaviti Prijedlog liste kako bi se postigla željena svrha, ali na način da bi se spriječila identifikacija ispitanika (korisnika fizičkih osoba), primjerice korištenjem inicijala imena i prezimena te jednoznačnog identifikatora – rednog broja zahtjeva (a koji je već i bio naveden na Prijedlogu liste). Iako je Grad Zagreb naveo da će 'Prijedlog liste' biti uklonjen s internetske stranice Grada 28. listopada 2025. (s obzirom na to da svrha objave prestaje s danom 27. listopada do kada je rok za podnošenje prigovora od strane podnositelja zahtjeva), isti je i dalje dostupan na mrežnim stranicama, stoga je bilo je nužno zabraniti daljnju obradu odnosno javnu objavu osobnih podataka - stoji u priopćenju AZOP-a.