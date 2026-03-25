Bacali azbest: Produljen istražni zatvor za Šeničnjaka, načelnik općine Pušća nije rekao istinu!

Daniel Šeničnjak, uhićen zbog ilegalnog bacanja građevinskog i drugog otpada, među kojim je i azbest, ostat će još najmanje dva tjedna iza rešetaka istražnog zatvora u Remetincu. Kako 24sata doznaju, sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici djelomično je prihvatila zahtjev državnog odvjetništva za produljenjem, ali ga je preinačila u kućni pritvor uz elektronički nadzor. Tek kad se obavi pregled njegove kuće i utvrdi može li uopće biti u kućnom pritvoru, može otići doma i dobiti nanogvicu koju ne smije skinuti. Podsjetimo, riječ je o otkriću 24sata još iz lipnja prošle godine.

Velika Gorica: Daniel Šeničnjak u pratnji policije dolazi na Županijski sud

Šeničnjak je i prva osoba koja je prvo dobila 30 dana istražnog zatvora zbog kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom. Iako se prvo istraga odnosila na godinu dana, službeno je proširena na deset godina, što znači da je barem toliko bacao otpad u šumu u Dubravi Pušćanskoj, zaustavio potok, uništio okoliš i nepovratno izmijenio taj dio šume. Naime, to se sad pretvara u močvaru, sa žabama i čapljama, pa se radi o bitnoj izmjeni okoliša. Srećom, azbest se ne otapa u vodi, ali niti lako lete zrakom, pa su stanovnici zabrinuti. S pravom, jer žive oko sto metara dalje od razlomljenih azbestnih ploča.

Milijuni eura i muljaže

Doznali smo i da su godinama lagali općine i gradove s kojima su radili. Naime, u većini poslova koje su dobili je i stavka zbrinjavanja otpada nastalog od radova. Iz Državnog inspektorata su nam potvrdili da njegova tvrtka nikad nije imala dozvolu za gospodarenje otpadom. Tako da je uzeo novce za zbrinjavanje otpada, ali ga nikad nije zbrinuo.

- S obzirom na to da trgovačko društvo na koje se odnosi Vaš upit ne posjeduje niti je posjedovalo dozvolu za obavljanje djelatnosti oporabe građevnog otpada, isto ne može obavljati djelatnost oporabe građevnog otpada te je zato inspekcija zaštite okoliša rješenjem zabranila obavljanje te djelatnosti. Kontrolom izvršenja rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti oporabe građevnog otpada inspekcija zaštite okoliša je utvrdila da se na predmetnoj lokaciji trenutno ne obavlja obrada građevnog otpada mobilnim uređajem odnosno da stranka postupa po rješenju. Inspekcija će i nadalje nastaviti kontrolirati izrečene mjere zabrane - rekli su iz DIRH-a za 24sata.

Zašto je to važno? Naime, kad općina ili grad potpišu ugovor s nekim izvođačem radova, on se obvezuje da će sanirati i otpad koji nastane. Kako će on to napraviti, odnosno hoće li to napraviti sam ili će angažirati neku drugu tvrtku koja ima dozvolu i time se bavi, jedinice lokalne samouprave, po zakonu, ne zanima. No ako to ne napravi po zakonu, uključuje se inspektorat i policija, kao u ovom slučaju. Ono što jedinice lokalne samouprave gledaju na natječaju je prijašnje iskustvo izvođača radova. Kako je tvrtka Šeničnjak promet puno poslovala s Općinom Pušća, sve su im to bile reference za daljnje dobivanje poslova. Pomagalo je i to što su najjeftiniji, a i to su uspijevali jer nisu imali trošak zbrinjavanja otpada kad su ga samo bacali u šumu, što općine i gradovi službeno nisu znali jer nije bilo policijske istrage sve do lipnja 2025. godine.

Općina ih je mogla isključiti iz natječaja

No činjenica da postoje rješenja Državnog inspektorata o uklanjanju ilegalno bačenog otpada koje Šeničnjaci ignoriraju, kao i novčane kazne, dozvoljavale su mogućnost gradovima i općinama da tvrtku Šeničnjak promet isključe iz javnih natječaja. Članak 254. Zakona o javnoj nabavi je tu jasan.

- Javni naručitelj može isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava - piše u Zakonu.

To znači da su sve općine i gradovi nakon prvog rješenja Državnog inspektorata mogle odbiti raditi s tom tvrtkom. Posebno općina Pušća čiji je načelnik Filip Bernardić znao i za deponij i rješenja inspekcije. Ne može tvrditi da nije mogao, jer se sve odvija u njegovoj općini! Štoviše, i njegovi komunalni redari su postupali, a i sam je za 24sata izjavio da je razgovarao sa Šeničnjakom da prestane s bacanjem otpada u šumu.

Svega četiri dana prije uhićenja braće Šeničnjak, općina Pušća je s njima sklopila posao težak oko 72 i pol tisuće eura za sanaciju klizišta. O tome se na društvenim mrežama pohvalio i načelnik Općine Filip Bernardić. Kad smo ga pitali o tome, rekao je da nije imao izbora zbog Zakona o javnoj nabavi.

- S obzirom da se radi o javnom nadmetanju, natječaj može biti poništen samo u skladu sa zakonskim odredbama koje propisuju kada je tako nešto moguće. Općina Pušća nastavlja i dalje raditi prema zakonu o javnoj nabavi - odgovorio je tad.

No načelnik ne govori istinu. Namjerno ili slučajno, to je na Uskoku da istraži, koji je kako neslužbeno doznajemo, dobio ovaj slučaj na stol.

Isključiti ih je mogla i Pregrada, ali nisu, pa su s tvrtkom Šeničnjak promet u prosincu 2025. godine potpisali ugovor težak oko 370 tisuća eura za modernizaciju nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade. O tome smo pisali jer se Daniel Šeničnjak pojavio i potpisao ugovor bez da je za to imao punomoć, pa je Pregrada morala potpisivati novi ugovor s tom tvrtkom. I tu je pitanje može li se taj posao nastaviti.

Zanimljiv je i posao s općinom Brdovec, 'Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje' u Drenju Brdovečkom. Ugovor je potpisan 16. srpnja 2025.. godine, dok je direktor tvrtke bio Daniel Šeničnjak. Mjesec dana ranije osuđen je za prevaru tešku 180 tisuća eura. To je također jedan od zakonskih razloga za isključenje tvrtke s natječaja, međutim postoji caka. Zbog roka za žalbe, presuda je postala pravomoćna dva tjedna nakon potpisivanja ugovora, pa ju općina Brdovec nije mogla vidjeti u sustavu, a Šeničnjak nije morao za nju reći na natječaju.

- Imam situaciju kao načelnik da ako raskinem s njima ugovor, onda će radovi stati, trebat će mjeseci pravne bitke, pa uvođenje novog izvođača, a sve je raskopano. Moram misliti na stanovnike tog područja, mjesecima je raskopano, već lude. Oni su gotovi drugi tjedan, a onda više ne želim ni čuti za njih - govori načelnik Brdovca Alen Prelec.

U tom ugovoru je također zbrinjavanje otpada, koje Šeničnjak ne smije raditi jer nema dozvolu, a ima i zabranu oporabe otpada od inspektorata.

- Kako će oni to napraviti, njihova je stvar, ali ja ću se pobrinuti da u mojoj općini ne bude ilegalno bačenog otpada. Ne može nam nitko doći i bacati otpad! Pa mi smo sanirali sva ilegalna odlagališta, to kod nas ne prolazi - zaključio je Prelec.

U Zakonu je definirano i kad se ugovor mora raskinuti. Pa tako piše da se ugovor mora raskinuti ako se utvrdi da je, primjerice, tvrtka trebala biti isključena iz natječaja u bilo kojem trenutku tijekom postupka zbog pravomoćne presude za prevaru. Štoviše, piše da je naručitelj dužan to napraviti. No pitanje je kako će pravnici Pregrade i Zaprešića, gdje Šeničnjak promet radi parking, tumačiti Zakon pa samim time i hoće li sami raskinuti ugovor ili će doći do komplikacija zbog kaznenog procesa protiv Daniela i Ivana Šeničnjaka, te i same tvrtke Šeničnjak promet koja je također osumnjičena. Javlja se još jedno praktično pitanje: kako će tvrtka Šeničnjak promet zbrinuti sav otpad koji nastane od njihovih radova kad su toliko spustili cijene? Hoće li imati dovoljno novca da plate legalno zbrinjavanje tvrtkama koje se time bave? No to je njihov problem.