Bačić: 'Građani će građevinsku dozvolu moći dobiti u 30 dana'. Oporba: 'On je postao Grinch!'

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić istaknuo je u srijedu u Hrvatskom saboru da će građani, nakon što se usvoji paket reformskih zakona o gradnji, građevinski dozvolu dobiti u roku od 30 dana dok je lijeva oporba predložene zakone žestoko kritizirala.

Naši će građani, kad se zakon usvoji, u roku od 30 dana dobiti građevinsku dozvolu, a cijeli postupak će voditi njihov projektant, rekao je Bačić 'braneći' paket reformskih zakona o gradnji, o prostornom uređenju i energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Te zakone, koji prolaze prvo čitanje, lijeva je oporba žestoko kritizirala, tvrdeći da će pogodovati privatnim investitorima i krupnom kapitalu.

Radojčić: Zakon više nalikuje priručniku za investitore

Postojeći zakon o prostornom uređenju je loš, a novi je još lošiji, više nalikuje priručniku za investitore, nego reformi u javnom interesu, opetovala je Dušica Radojčić (Možemo). Lijeva oporba ustrajava i da se slabi nadležnost općina i gradova.

Hoćete li uskoro slabiti i pravo na privatno vlasništvo, pitala je Bačića SDP-ova Anita Curiš Krok, prozivajući ga da je zbog tih zakona postao "ovogodišnji Grinch za gradove i općine“, te da je preuzeo ulogu od ministra Primorca koji im je prethodno srezao prihode.

Oporba kritizira i rješenje prema kojem jedinice lokalne samouprave imaju rok od dvije godine donijeti urbanistički plan uređenja (UPU), a ako to ne učine u tom roku, vlasnici zemljišta ili privatni investitori dozvole mogu tražiti od Ministarstva.

Ministar je rezolutno odbacio oporbene tvrdnje i ponovio kako su zakoni pisani za dobrobit građana, a da lokalne jedinice ne gube ništa.

Poruka je lokalnoj samoupravi, donosite prostorne planove koje možete realizirati, a nemojte donositi one kojima dajete legitimno očekivanje građanima, a onda ih razvlačite desetljećima, kazao je.

Ministrove argumente podržali su zastupnici HDZ-a, prozivajući oporbene kolege da šire neistine i krivo tumače zakon, a pristup oporbe trima zakonima Josip Borić naziva jednim od njenih najvećih političkih promašaja.

Ministar: U četiri godine, zagrebačka vlast donijela samo devet UPU-a

Ljubica Jembrih (HDZ) navela je primjer Pregrade i Zaboka, gdje je na vlasti SDP, a gdje je investitor planirao solarnu elektranu, snage preko 40 megavata, no podijelio ju je na pet manjih od 9, 9 megavata i tako, kaže, zaobišao Ministarstvo.Gradonačelnici SDP-a su u prostornim planovima omogućili izgradnju solarnih elektrana, a županija je tom investitoru izdala lokacijsku dozvolu, tvrdi Jembrih.

Marija Selak Raspudić (NZ) upozorava da se UPU-i ne izrađuju ne zato što netko ne želi, nego zato nema kapaciteta i struke koja ih može izraditi u količini koja nam treba.

Bačić uzvraća kako ima malih jedinica koje godišnje donose i po dva-tri prostorna plana, dok ih je u četiri godine vlasti zagrebačka vlast donijela samo devet, dva godišnje, a UPU je najjednostavniji plan uređenja.

Zagreb je svoj GUP donio prije skoro 20 godina i u tom je razdoblju trebao donijeti 143 UPU-a, dodao je ministar.

Više je puta ponovio da nema urbane komasacije bez odluke povjerenstva, koje imenuje Vlada, ili predstavničko tijelo lokalne jedinice te da isključivi investitor priuštivog stanovanja može biti APN, državna agencija ili javna ustanova čiji je osnivač lokalna jedinica.

Time je odgovorio SDP-ovu Miši Krtičeviću kako će se onemogućiti da kapital iskoristi priuštivo stanovanje i da sam gradi izvan građevinskih područja.

Vjesnikov se neboder ne može obnavljati

Kad je riječ o neboderu Vjesnika, koji je izgorio, Bačić poručuje kako se danas takav objekt više ne može graditi u Hrvatskoj, a ne može se ni obnavljati.

Nema obnove bez ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, odgovorio je Boški Ban (NZ), podsjetivši da je taj neboder izgrađen u sedmom desetljeću 20. stoljeća i danas ne bi mogao dobiti uporabnu dozvolu.

Ne bi ispunjavao tri ili četiri temeljna zahtjeva za građevinu, a jedna je zaštita od požara, kazao je i istaknuo kako se zbog toga požar i širio vertikalno prema dolje, što je vrlo rijetko, jer na stubištima nisu bili zatvori, vrata koji bi spriječila širenje požara.