Bačić: Neće biti ustavne krize!

"Neće biti ustavne krize, već je jednom Ustavni sud funkcionirao s 10 ustavnih sudaca tako da to ne bi bilo ništa novo. Međutim, ne vidim kakvu je to poveznicu SDP povukao s obzirom na jedan događaj koji je bio od posebnog interesa za sve nas Hrvate koji volimo sport, koji smo se htjeli zahvaliti našim rukometašima za sjajan uspjeh", rekao je Bačić nakon radnog posjeta Petrinji.

Nakon prošlogodišnjeg drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu i ovogodišnjeg trećeg mjesta, dodao je, najmanje što sto se moglo napraviti za te mlade ljude koji se žestoko i srčano bore za hrvatsku reprezentaciju jest organizirati doček upravo onakav kakav su oni htjeli i kakav je organiziran.

Nije mu jasno kako bi organizacija jednog takvog, kaže, prekrasnog događaja bila prepreka SDP-u da razgovara i provodi one aktivnosti koje su u obvezi svih saborskih zastupnika - da imenuju suce Ustavnog suda ne bi li se upotpunio njegov cijeli sastav.

"Mislim da je ta izjava bila neoprezna i da će se SDP vratiti na pregovore i razgovore i obaviti svoju obavezu da do travnja upotpunimo sastav ustavnih sudaca i odaberemo tri suca", ocijenio je Bačić.

Podsjetio je kako se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom svih saborskih zastupnika, što znači da je za izbor ustavnih sudaca potrebna 101 ruka, a to znači da izbor ustavnih sudaca podrazumijeva dogovor vladajućih i oporbe.

"Odgovornost u tom smislu, ako ne budu htjeli, će biti na onim zastupnicima koji nisu pristupili dogovoru i odabiru ustavnih sudaca", istaknuo je.

Ako smo do sada bili dovoljno mudri u ovih 15 godina da nađemo, uz određene iznimke, način dogovoriti se i izabrati ustavne suce, dodao je Bačić, ne vidim razloga da to ne bismo napravili u ova dva mjeseca do kada ističe mandat trojici ustavnih sudaca koji odlaze s Ustavnog suda.

"Mi smo u strankama parlamentarne vladajuće većine spremni na razgovore i dogovore, a na oporbi je da sjedne zajedno, istaknu svoje kandidate i nakon toga ćemo dogovoriti imena budućih ustavnih sudaca", poručio je ministar.

Uoči dočeka brončanih rukometaša kojeg je mimo Grada Zagreba organizirala Vlada s Hrvatskim rukometnim savezom, što su u ponedjeljak kritizirali saborski zastupnici lijeve oporbe, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je kako s HDZ-om, zbog njegova kršenja Ustava, više ne postoji mogućnost razgovora oko ustavnih sudaca.