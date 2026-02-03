Ustavni stručnjak: 'Vlada nije prekršila Ustav oko organizacije dočeka rukometaša u Zagrebu'

Dok neki profesori Ustavnog prava tvrde da je Vladina organizacija dočeka rukometne reprezentacije nakon osvojene brončane medalje na Europskom prvenstvu protuustavna, Mato Palić, ustavni stručnjak s Pravnog fakulteta u Osijeku tvrdi da Vlada nije prekršila Ustav.

- Vlada je temeljem Zakona o javnom okupljanju i Zakona o vladi, pojedinih odredbi iz ta dva zakona, donijela zaključak u kojem je Vlada organizator skupa s Hrvatskim rukometnim savezom, dočeka rukometaša nakon što su osvojili treće mjesto na prethodnom prvenstvu.

U tom kontekstu suglasnost grada Zagreba za takav jedan događaj nije mogla predstavljati, odnosno ne dobivanje takve suglasnosti, ne bi predstavljalo kršenje Ustava RH zbog toga što takav događaj po svom karakteru i po svojoj prirodi apsolutno prelazi granice onih poslova koji se obavljaju na lokalnoj samoupravi. Radi se o događaju koji je neupitno šireg značaja za cijelu RH i sve nas koji u njoj živimo - objasnio je Palić u HTV-ovoj emisiji Studio 4.

Istaknuo je da se ne radi o udaru na Grad Zagreb, ni na demokratski izabranu vlast u gradu Zagrebu nakon provedenih posljednjih lokalnih izbora, kao ni na udar na Ustav Republike Hrvatske.

- Dakle, to je jedna politička retorika koja zvuči dosta važno i značajno i bitno, ali nema argumente u onome što je definirano Ustavom i što je definirano zakonima koji se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu u Republici Hrvatskoj - dodao je.