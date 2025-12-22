Sandra Benčić o transparentu Boysa: 'Svi koji zazivaju NDH udaraju na ustavne temelje...'

Zastupnica Možemo! Sandra Benčić osudila je u ponedjeljak transparent ''Za dom spremni'' koji su Bad Blue Boysi istaknuli na utakmici Dinamo-Lokomotiva, kazavši da svi oni koji na bilo koji način zazivaju NDH udaraju na ustavne temelje Hrvatske.

''Moja poruka svima koji na bilo koji način zazivaju NDH jest da time udaraju na ustavne temelje naše zemlje. U trenutku kada svjedočimo raspadu međunarodnog pravnog poretka, kada gledamo kako se nekažnjeno oduzimaju teritoriji suverenim i međunarodno priznatim državama, iznimno je opasno da sami podrivamo vlastite temelje. Budite sigurni da će biti onih koji će to htjeti iskoristiti'', izjavila je Benčić novinarima nakon sjednice predsjedništva Hrvatskog sabora.

Policija je potvrdila da je pokrenula istragu zbog spomenutog transparenta kojega su Boysi istaknuli na subotnjoj utakmici između Dinama i Lokomotive. Na sjevernoj tribini maksimirskog stadiona također je istaknut i transparent s pitanjem "I kaj ćemo sad, gradonačelniče?", čime se aludira na nedavni zaključak Gradske skupštine, kojim se gradonačelnika poziva da poduzme mjere radi sprječavanja korištenja fašističkih i ustaških simbola na svim površinama i prostorima kojima upravlja Grad Zagreb.

Benčić je ponovila stav kluba Možemo!, a to je da za njih pozdrav ''Za dom spremni'' nema nikakvu dvostruku konotaciju.

Ustvrdila je da je to "hrvatska verzija njemačkog nacističkog pozdrava". "Radi se o državi koja je bila zločinačka i genocidna, koja je ubijala ljude isključivo na temelju njihove nacionalne, vjerske pripadnosti ili političke orijentacije'', rekla je Benčić.

Treba jasno reći da u ovoj zemlji promocija fašizma i nacizma nije dopuštena. I nije dopuštena zato što smo tako odlučili kada smo donosili Ustav i proglašavali neovisnost, napomenula je Benčić.

SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić složio se s time da je promicanje navedenih ideologija pokazatelj šireg problema u društvu.

"Mislim da dolazi vrijeme da institucije hrvatske države, počevši od Ustavnog suda, konačno zauzmu jasan stav o tome što je Hrvatska danas i što želi predstavljati u budućnosti'', rekao je.

Za zastupnika Domovinskog pokreta Ivicu Kukavicu, temelj Republike Hrvatske je Domovinski rat u kojem su sudjelovale i postrojbe Hrvatskih obrambenih snaga (HOS). Što se zabrana tiče, kazao je da one nisu rješenje.

''Puno smo puta komunicirali da ne idemo kroz zabrane rješavati šire društvene probleme. I ako ste pozorno slušali, a ja sam slušao, kada se osuđuje režimi iz prošlosti, često se osuđuju fašizam i nacizam, a ne komunizam. Mislim da je to jedan od velikih problema", rekao je.

Poruku BBB-a upućenu gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću vidi kao iskaz 'vox populija'

Bad Blue Boysi bili su lučonoše demokracije, svi znamo što se događao 1990. na Maksimiru. Ja smatram da bi svi političari, uključujući gradonačelnika Zagreba, trebali čuti i razumjeti koje su poruke naroda, što on sada ne čini", poručio je Kukavica.