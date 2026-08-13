Bačić: Objavit ćemo rezultate vode, čak i ako neće biti dobri

Gost Dnevnika HRT-a bio je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, a odgovarao je na pitanja vezana uz ilegalna odlagališta opasnog otpada u Lici te planove Vlade za sanaciju istog. Građanima je poručio da razumije njihovu zabrinutost, bojazan i strah'' te dodao kako ''Vlada Republike Hrvatske doista čini sve kako bi održala kvalitetu vode čija se kvaliteta kontinuirano mjeri''.

- Danas je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio rezultate uzorkovanja vode na nekoliko mjesta u Lici i to iz vodoopskrbnog sustava i kao što ste čuli, voda je pogodna za piće i kvalitetna u zdravstvenom smislu. Htio bih otkloniti bojazan da je voda u ovom trenutku onečišćena, ustvrdio je potpredsjednik Vlade.

- Jasno da će se postupati sukladno nalazima i da će Hrvatske vode, Institut za vode i HZJZ redovito pratiti kvalitetu vode i da ćemo odgovoriti tako da i dalje voda u tom sustavu bude kvalitetna za piće u zdravstvenom smislu, dodao je.

Bačić je poručio kako su u Vladi ''shvatili problem s otpadom u Lici'' te su stoga ''podigli aktivnosti svih resornih ministarstava na najvišu moguću razinu'', pritom objasnivši kako su ''svoje postupanje sveli na tri načela''.

- Prvo načelo je svakodnevno i kontinuirano mjeriti na brojnim uzorcima i lokacijama u Lici kako bi otklonili sumnju o nekvalitetnoj vodi u vodoopskrbnom sustavu, istaknuo je Bačić, dok je kao drugo načelo izdvojio kontinuirano javno objavljivanje podataka testiranja ''čak i ako oni nisu dobri''.

- Treće načelo kojim se vodimo je sanacija odnosno uklanjanje što prije tog otpada iz Gospića te obnova tog prostora, dodao je. S obzirom na to da je prvi javni natječaj za sanaciju otpada propao jer se na njega nitko nije javio, a drugi ističe 25. kolovoza, Bačić je rekao kako ''prema njihovim pretpostavkama očekuju da će taj natječaj rezultirati ponudama koje će biti prihvatljive''.

- Mi ne čekamo 25. kolovoza. Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša već sad formira pregovarački proces prije svega za onaj ukopani otpad i u tom smislu je poslan upit na 70-ak kompanija diljem Europe koji bi mogli preuzeti taj otpad, objasnio je.

- Ako se na ovaj natječaj koji će biti dovršen 25. kolovoza nitko ne javi ili te ponude ne budu kvalitetne, i taj površinski otpad od 4500 tona i onaj od 650 tona u velikim vrećama, također ćemo čim prije u tom pregovaračkom procesu otkloniti. Dakle ne čekamo, ne stojimo prekrštenih ruku, radimo sve, ustvrdio je.

Smeće ide van Hrvatske

Što se tiče upita koje su poslali dotičnim kompanijama u Europi, Bačić je rekao kako ''prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta'' te pritom dodao kako od kontaktiranih kompanija traže ''da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja i gospodarenja opasnim otpadom''.

- Prije svega onim koji je ukopan, a takvog je negdje oko 30.000 tona. Polako nam pristižu podatci i kad te podatke zaprimimo odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslale najozbiljnije ponude, a jedan od glavnih kriterija će biti rok uklanjanja otpada, kako bismo ga što prije uklonili iz Gospića i Like, pojasnio je.

Bačić je rekao kako u Hrvatskoj ne postoji adekvatno odlagalište za zbrinjavanje otpada u Lici te kako će taj otpad ''otići izvan Hrvatske'' pritom objasnivši kako će on ići ''u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi te koja bude dala najcjelovitiju i sveobuhvatnu ponudu''.

Na pitanje kada bi se, po njegovoj procjeni, mogao očekivati početak sanacije otpada u Gospiću, pod uvjetom da postupak bude tekao u idealnim okolnostima, Bačić je rekao kako će ''biti vrlo konkretan'' te pritom odgovorio kako će 25. kolovoza ''napraviti sve predradnje da tada krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću''.