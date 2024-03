Bačić: Ovo nitko nije očekivao. Neka podnese onda ostavku!

Ništa se bitno jučer nije promijenilo. Zoran Milanović već četiri godine krši ustav RH. S te strane nas nije previše iznenadilo i zateklo. Zateklo nas je kršenje ustava RH jer on prema Ustavu kao predsjednik ne može i ne smije u tom procesu sudjelovati. Nije mi jasno da bilo tko u hrvatskom društvu može relativizirati ovakav postupak. Ukoliko je želio sudjelovati u procesu za izbor predsjednika, trebao je dati ostavku. Ovo doista itko nije očekivao da će učiniti predsjednik, rekao je za N1 potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i obnove Branko Bačić.

Ministar očekuje brzu reakciju Ustavnog suda!

- On određuje datum izbora i na kraju završava izborni proces s njegovom dodjelom mandata. To je toliko apsurdno, on ne može biti u isto vrijeme i kandidat i predsjednik RH. Očekujemo da Ustavni sud da priopćenje. Zamislimo da je ovo napravila Kolinda Grabar Kitarović. Danas bi svi koji pozdravljaju Zoran Milanovića uprli prstom u nju i omalovažavali ju, tražili da ne sudjeluje u izbornom procesu. Ovo će ostaviti trajni ožiljak u hrvatskom demokratskom procesu. Neka Zoran Milanović podnese ostavku. Pitanje je je li to trebao napraviti i prije kandidature - rekao je Bačić.

- Sve dvojbe je Ustavni sud svojim odlukama razriješio. Nije ostalo traga oko ustavnosti mjera. Da ne bi ispalo da smo time što je Milanović ušao u proces u političkom smislu, iznenađeni, svjesni smo da ćemo imati još jednog političara u političkoj igri i tome ćemo se prilagoditi - rekao je.

- Predsjednici su uvijek najpopularniji političari. On kaže da je došlo vrijeme za sedlanje konja, podsjetio bi ga da su ti konji izborni gubitnici. Svi su se oni imali vremena pokazati. Hrvatska je danas puno uređenije društvo nego 2015. godine. Treba jasno reći da je država otkad je vodi Andrej Plenković uređena država - rekao je Bačić.

Dotaknuo se i izbora radnim danom te rekao kako je predsjednik time 'zalupio vrata Hrvatima u Bosni i Hercegovini'.

- Žao nam je što je top napravljeno zbog dijela naših sugrađana koji neće moći pristupiti biralištima - kaže Bačić.

- Ustrajavanje oporbe na samo jednoj temi ih je dovelo do toga gdje sad jesu. Ulazak Zorana Milanovića u igru je pokazatelj da Sandra Benčić i Peđa Grbin nisu dobri kandidati za premijere Hrvatske. Ulazak Zoran Milanovića samo je homogenizirao naše birače. Ovakav nastup u kojemu se pod cijenu kršenja Ustava ulazi u izborni ciklus, imat će odgovor kod brojnih naših sugrađana. Ne može cilj opravdati cilj. Ne možete kršiti Ustav da skinete mrski HDZ”, rekao je ministar Branko Bačić pa je dodao: “Neće Rafale odrediti izbor u Hrvatskoj. Naši sugrađani znaju da će Rafale preletjeti, nije bitno par dana prije ili kasnije. Neće SDP imati prilike rušiti nikoga u Hrvatskom saboru. Sve što danas hrvatska javnost zna o susretu Ivana Turudića i Zdravka Mamića znali su svi pa nisu poduzeli ništa. Zoran Milanović želi poraziti HDZ jer još nije prebolio poraz 2016. godine - zaključio je.

