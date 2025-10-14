Bajs stigao u Sesvete: Jedan završio na krovu autobusne stanice, drugi u kanalu...

U Sesvetama su se pojavile i prve negativne reakcije na gradske bicikle 'BAJS'. Dio stanovnika očito nije prihvatio novi projekt s oduševljenjem, pa su neki primjerci iz sustava završili su na neuobičajenim mjestima, na krovovima, u jarcima, dječjim parkovima, ali i potocima.

Fotografije vandaliziranih bicikala objavila je Udruga Zelene i plave Sesvete na svom Facebook profilu.

- Potpuni divljaci su među nama. Ne može se naći ni riječi kojim bi se ovo opisalo. Otkud takav nagon za uništavanjem zajedničkih dobara? Objesti treba stati na kraj svim zakonitim sredstvima! - poručili su iz Udruge.

Sustav javnih bicikala 'BAJS', koji je u Zagrebu postao iznimno popularan i broji preko 20.000 registriranih korisnika, nedavno je proširen i na gradske četvrti poput Sesveta. Mreža stanica proširena je na nova naselja, a bicikli su postavljeni u blizini škola, fakulteta, tržnica i sportskih sadržaja.