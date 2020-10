Baka i unuka s Jabukovca čule pucanj: 'Vidjela sam čovjeka u krvi, nikad to neću zaboraviti'

<p>Danijel Bezuk (22) jutros oko 8 sati došao je na Markov trg i iz kalašnjikova zapucao prema policajcima koji su čuvali zgradu Vlade. Jednog policajca je ranio te se dao u bijeg koji je završio samoubojstvom na zagrebačkom Jabukovcu, a stanovnici ulice u kojoj se to dogodilo, još su u šoku.</p><p>- Bila sam u autu i čula sam pucanj, ali nisam znala o čemu se radi. Pas je zalajao i onda sam ga odvela u kuću. Unuka i ja smo izašle na ulicu, a ona je rekla: 'Joj, eno policajac leži na podu, mrtav...', kazala je starija gospođa za koja živi u kući ispred koje se Bezuk ubio. Ona je to jutro krenula odvesti unuku u školu, javlja <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/crna-kronika/3903952/baka-i-unuka-cule-pucanj-kada-se-ubio-napadac-na-policajca-kod-vlade-vidjela-sam-covjeka-u-krvi/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Unuka žene je dodala da se njoj činilo kao da je bio policajac. 'Učinilo mi se da je to bila policijska odora', rekla je, a kasnije su saznali da to nije bio policajac već napadač na policajca ispred zgrade Vlade. </p><p>- Odozdola je dolazio automobil i tu je stao i odmah je uzeo mobitel. Ja sam mu samo rekla da sam čula pucanj. To je sve što sam doživjela i još uvijek ne mogu doći k sebi - kazala je žena.</p><p>Unuka je opisala kako se sve to dogodilo.</p><p>- Vani sam čekala baku da izađe s autom i kada sam se okrenula vidjela sam čovjeka koji leži u krvi. Nisam od šoka mogla doći k sebi - rekla je unuka i dodala da pucanj nije čula jer je još uvijek bila u kući. </p><p>- Da su izašle koji trenutak ranije, tko zna što bi bilo s obzirom na stanje u kojem je bio i tko zna kuda bi pucao - kazala je majka djevojke. </p><p>- Cijeli dan sam u šoku i mislim da to nikad neću izbaciti iz glave. Osjećala sam se grozno - poručila je unuka. </p>