Bal vampira u Srbiji: Europa je 'oslijepila' na slavljenje krvnika

Osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, odgovornog za genocid u Srebrenici, u Srbiji su ispratili kao heroja uz vojne počasti i počasnu paljbu. Europska komisija smatra da ispraćaj nije bio uz državne počasti, iako su na njemu bili pojedini ministri srbijanske vlade i visoki dužnosnici Republike Srpske, uz objašnjenje kako je "na Srbiji da odluči kako će organizirati sprovod".

- Svako veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i revizionizam proturječe osnovnim europskim vrijednostima i nemaju mjesta u EU ili u zemljama kandidatkinjama za EU - priopćila je Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS).

Povjerenica Europske komisije za proširenje, Marta Kos, otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca. Tisuće ljudi u Beogradu su odale počast balkanskom krvniku. Na lijesu koji je bio izložen u crkvi bili su njegova vojna kapa, sablja i vojni ordeni. Okupljeni su otvoreno slavili zločinca, a mnogi su nosili majice s njegovim likom, zastavu Srbije i Vojske RS-a te simbole veteranskih udruga iz ratova devedesetih. Mladića su pokopali na Topčiderskom groblju pokraj kćeri Ane. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nije došao, ali je na sprovodu bio njegov sin Danilo. Među mnoštvom je bio i član Senata Republike Srpske Aleksandar Vulin, srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić, nekadašnji predsjednik RS-a i lider vladajuće koalicije Milorad Dodik, ali i veleposlanik Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko.

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije ustvrdio je kako "zemaljski sudovi nisu nepogrešivi niti svima mjere istom mjerom", poručivši da je jedini mjerodavan Božji sud. Rekao je kako je Mladić "podnio žrtvu i položio život za obranu i opstanak svoga roda". Kazao je da Mladićev život "nije moguće odvojiti od jednog strašnog vremena, užasnog rata, izgubljenih domova, života i grobova" navodeći kako se, "moleći se za dušu pokojnika, mole i za sve one čiji su životi ugašeni". Mladićev sin Darko rekao je da je njegov otac uvijek bio "borac i pobjednik" koji je "spasio svoj narod", a da su "napravili umjetne sudove kako bi od heroja napravili zločince". "Gdje si ti došao s vojskom, danas tu ima Srba", rekao je među ostalim.