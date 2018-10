Bandić: Dolazim na izricanje presude, osjećam se bezbrižno

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je u petak da će doći na izricanje presude u "aferi štandovi" u 14 sati na zagrebačkom Županijskom sudu, ističući da se osjeća apsolutno bezbrižnim.

Novinari su Bandića, koji je u Mariji Bistrici najavio prelazak bivše HNS-ove zastupnice Marije Puh u svoju stranku, pitali kako komentira što će mu za nekoliko sati biti izrečena prva nepravomoćna presuda te je li bezbrižan, na što im je odgovorio: "Apsolutno. Pravda je spora, ali dostižna, a strpljen - spašen".

Inače, Uskok Bandića tereti da je sa svojim suradnikom Ivicom Lovrićem i voditeljicom "Tržnica Zagreb" Zdenkom Palac udruzi "U ime obitelji" priskrbio nezakonitu korist od najmanje 308 tisuća kuna, ustupajući im bez naknade štandove na kojima su prikupljali potpise za referendum o promjeni izbornog zakona.

- "Bit će vremena kada ja budem o tome počeo govoriti. Ali, vama za poziv da na TV Novoj pustite moj govor dva tjedna prije mog hapšenja za štandove na Jelačić placu, bit će vam sve jasno - rekao je.

Upitan hoće li nazočiti izricanju presude odgovorio je kako uvijek dođe tamo gdje ga sud pozove, da je to pitanje "deplasirano" jer je "legalist i legitimist", a na pitanje hoće li stići na sud uz sve svoje obveze, uzvratio je da on u prosjeku dnevno ima 28 do 34 obveze, da su to dva radna vremena, 16 sati.

Upitan može li ova presuda utjecati na njegovu političku karijeru, Bandić je pozvao novinare da u 14 sati dođu na zagrebački Županijski sud, gdje će mu biti izrečena presuda.

Na novinarsku tvrdnju da je poprilično samouvjeren te da stalno ponavlja kako je "strpljen - spašen", Bandić je istaknuo kako je on "strpljen - spašen cijeli život".

- Ali nećete vi to biti. vi o formi govorite. Ja imam puno godina. Jedini sam čovjek od hrvatskih javnih ljudi u 28 godina koji je na nogama. Jedini sam čovjek u Hrvatskoj koji je dobio i to u povijesti za milijun godina nitko neće dobiti - šest mandata u 17 godina u Gradu Zagrebu. Analizirajte malo to - poručio je.