Barjaktar u Sv. Ivanu Zelini pao iz kabrioleta na glavu?! Policija: 'Prevezli su ga u KB Dubrava'

Prometna nesreća ili nesretni slučaj, to će utvrditi zagrebačka policija nakon što je čovjek u Svetom Ivanu Zelini ispao iz kabrioleta. Prema riječima čitatelja, svatovska kolona prolazila je kroz ulicu kad je čovjek koji je kroz prozor auta mahao sa hrvatskom zastavom ispao iz automobila i ozlijedio se.

- Vozio se u autu bez krova i mahao iz njega zastavom. U jednom momentu je ispao i udario glavom. Došla je i Hitna koja ga je odvela u bolnicu - ispričao nam je čitatelj.

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su dojavu zaprimili u subotu navečer.

- Dojavu smo zaprimili u 19.20 sati. Čovjek je najvjerojatnije prilikom vožnje ispao iz automobila. Prevezen je u KB Dubrava. Okolnosti će se znati nakon obavljenog očevida - rekli su nam iz zagrebačke policije.