Barjaktar u Sv. Ivanu Zelini pao iz kabrioleta na glavu?! Policija: 'Prevezli su ga u KB Dubrava'

Piše Marta Divjak,
Barjaktar u Sv. Ivanu Zelini pao iz kabrioleta na glavu?! Policija: 'Prevezli su ga u KB Dubrava'
Foto: Čitatelj 24sata

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su dojavu zaprimili u subotu navečer te da utvrđuju okolnosti događaja

Prometna nesreća ili nesretni slučaj, to će utvrditi zagrebačka policija nakon što je čovjek u Svetom Ivanu Zelini ispao iz kabrioleta. Prema riječima čitatelja, svatovska kolona prolazila je kroz ulicu kad je čovjek koji je kroz prozor auta mahao sa hrvatskom zastavom ispao iz automobila i ozlijedio se.

CESTA ZATVORENA ZA PROMET Teška prometna nesreća kod Kupresa: Poginuo vozač (70)
Teška prometna nesreća kod Kupresa: Poginuo vozač (70)

- Vozio se u autu bez krova i mahao iz njega zastavom. U jednom momentu je ispao i udario glavom. Došla je i Hitna koja ga je odvela u bolnicu - ispričao nam je čitatelj. 

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su dojavu zaprimili u subotu navečer.

PREŠAO NA SUPROTNU TRAKU Muškarac zaspao za volanom kod Pule i frontalno se sudario s autom: Troje ljudi je ozlijeđeno
Muškarac zaspao za volanom kod Pule i frontalno se sudario s autom: Troje ljudi je ozlijeđeno

-  Dojavu smo zaprimili u 19.20 sati. Čovjek je najvjerojatnije prilikom vožnje ispao iz automobila. Prevezen je u KB Dubrava. Okolnosti će se znati nakon obavljenog očevida - rekli su nam iz zagrebačke policije.

